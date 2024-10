Kovács Kokó István: Megsértődtem és disszidáltam…

Kovács Kokó István 15 éves volt, amikor az EVIG SE kötelékében kesztyűzni kezdett, majd 1988-ban a Vasashoz igazolt, hogy egy évvel később már úton legyen Svédország felé. Azért hagyott itt csapot papot, mert megsértődött az ökölvívó szövetségre, amiért nem került be a válogatott keretbe. A sportoló legenda erről Hajdú Péternek vallott a Beköltözve Hajdú Péterhez soron következő epizódjának felvételén.

Kovács Kokó István többször is feladta élete álmát (Fotó: YouTube)

Kovács Kokó István: Két hónapig nem bunyóztam…

– A teljes pályafutásom alatt háromszor, vagy négyszer hagytam abba az ökölvívást. Először 1986-ban hagytam abba, amikor egy Nagy Imre nevű bíró, Isten nyugosztalja, Esztergomban a serdülő, vagy ifi magyar bajnokság elődöntőjében az utolsó menetben orrvérzésért leléptetett.

Ezt én igazságtalanságnak éltem meg, hogy két hónapig nem is bunyóztam.

Aztán 1989-ben is abbahagytam, mert nem engem vittek ki a világbajnokságra, pedig addigra már junior magyar bajnok voltam és legyőztem a Váradi Jancsit, de még mindig őt vitték ki. Ezen annyira megsértődtem, hogy disszidáltam Svédországba – kezdte a Frizbi TV YouTube csatornán futó Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor pénteki adásának felvételén Kovács Kokó István, aki persze nem sokáig maradt a skandináv országban, mert erősen kínozta a honvágy.

Kovács Kokó István éveken át élt külföldön (Fotó: YouTube)

Kovács Kokó István: Magyar vagyok, itt élek és itt is fogok meghalni

– Két hét után hazakódorogtam. Mert bár úgy döntöttem, hogy engedjük el ezt az egészet és kimegyek a nagybátyámhoz. Olyan honvágyam volt, hogy szinte azonnal vissza is jöttem. Persze nem átszöktem a határon. Teljesen legálisan, útlevéllel mentem ki, hiszen 1989-ben már nyitottabb volt ez a történet. Tényleg az volt a tervem, hogy nem jövök vissza – mesélte Kovács Kokó István, akinek azóta sem fordult meg a fejében többször, hogy elhagyja Magyarországot, pedig komoly rutint szerzett már a külföldi életben. – Éltem Németországban négy és fél évet, Svájcban több mint két évet és egyetlen percig nem volt kérdés, hogy hazajövök. Nem lehet két hazád, ezt Hobó is megénekelte. Nekem ez a hazám, tehát bárhol jártam, bárhová mentem, mindig az volt bennem, hogy jó itt, de… Magyar vagyok, itt élek és itt is fogok meghalni – jelentette ki határozottan Kovács Kokó István.