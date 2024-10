Dancing: Kamarás Norbi szerint igazságtalan, hogy kiestek

Szombaton indult el a Dancing with the Stars 5. évada, ahol még 10 páros lépett a parkettre. Az este végére viszont már a nézőknek és a zsűrinek is döntenie kellett, hogy kiknek nem folytatódhat a verseny. Végül a kiesőpáros Kamarás Norbert és Sebesi Daniella lett, akik könnyek között mondtak búcsút a stúdiónak. A páros a TV2 Mokkában mesélték el, mit is éreznek azzal kapcsolatban, hogy nekik véget ért a műsor.

Kamarás Norbi és Sebesi Daniella távozott elsőként a Dancing with the Stars-ból (Fotó: Nánási Pál / TV2)

Hát ezzel a produkcióval, hogy ha a hatodik, hetedik adás is lenne, szerintem akkor sem lenne fair kiesni. Tényleg így visszanézve magunkat is, igazából semmit nem csinálhatnánk jobban. Nagyon sokat gyakoroltunk rá, tényleg rengeteget próbáltunk

– mondta Kamarás Norbi, akiről a műsorvezetők is elmondták, hogy látszott, mennyire jól érezték magukat.

Nincs hiányérzete Kamarás Norbinak

A Dancing with the Stars kiesőpárosa elárulta, mennyire sajnálják, hogy nem tudták megméretetni magukat a többi táncban. Különösképpen Sebesi Daniella, akinek ez volt profi táncosként az első megjelenése a műsorban.

– Sok pozitív kommentet kaptunk. Szerintem ennek örülhetünk, hogy tényleg olyan produkciót sikerült a parkettre rakni, amit az emberek élveztek – kezdte Daniella, akitől táncpartnere vette át a szót.

Nincs bennünk hiányérzet, mert maximálisan odatettük magunkat, és ez egy olyan produkció, amire büszkék lehetünk. Ha lenne miért magunkat ostorozni, nem is tudom, hogy azt fel tudnám-e egyáltalán dolgozni. Hogy miért nem koncentráltam jobban, miért nem próbáltunk még egyszer, vagy még többet, de szerencsére ilyen nincs

– mondta Norbi, aki szerint a zsűritől is nagyon jó kritikát kaptak. Daniella még azt is hozzátette, hogy szerinte nagyon erős a mezőny, és mindenki hasonló képességekkel indult a versenynek.