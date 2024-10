A „hátsó kertben” mondta ki a boldogító igen Jamie Foxx lánya

Jamie Foxx és Connie Kline lánya, Corinne Foxx szeptemberben mondta ki a boldogító igent szerelmének, Joe Hootennek. Az impozáns esküvőt a színész gyönyörű birtokán tartották, ahogy azt az újdonsült feleség mindig is szerette volna, igaz ő egyszerűen csak „hátsó kertként” hivatkozott a helyszínre. Most végre az első fotók is megérkeztek a nagy napról.

Jamie Foxx betegsége után most végre jó hírekkel jelentkezett, hiszen megtartották lánya, Corinne Foxx esküvőjét (Fotó: Diego Corredor)

Joe éppúgy a filmes szakmában tevékenykedik, ahogy újdonsült felesége és híres apósa is, igaz ő inkább a kamerák mögött producerként és rendezőként vált elismertté. Corinne Foxx és Joe Hooten 2018-ban kezdett randizni, de a kapcsolatukat csak 2019-ben hozták nyilvánosságra. A történetük leginkább egy romantikus film sztorijához hasonlít, hiszen először egy egyetemi bulin találkoztak és ismerték meg egymást, de ekkor még nem alakult ki közöttük szerelem, annak ellenére, hogy később bevallották, nagyon tetszettek egymásnak. Ekkor Joe Corinne egyik középiskolai barátjával lakott együtt, útjaik mégsem keresztezték egymást annyira, hogy kiderüljön őket egymásnak teremtették. Évekkel később azonban a közösségi médián keresztül beszélgetni kezdtek és azóta szinte elválaszthatatlanok.

Jamie Foxx családja a lánykérésnél is jelen volt

A producer 5 év után döntött úgy, hogy megkéri kedvese kezét, amihez az egész Foxx famíliát segítségül hívta, így Corinne édesanyja, sőt még nagynénjei is jelen voltak a nagy pillanatban, Jamie kivételével, aki csak FaceTime-on tudott bejelentkezni. Ezután pedig nem volt kérdés, hogy az esküvő is hasonlóan meghitt és romantikus lesz, amiről az ara így nyilatkozott az amerikai Vogue-nak: