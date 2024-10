Most aztán örülhetnek a rajongók: zsűritag lett Hunyadi Donatella

Hunyadi Donatellára hosszú időn keresztül mindenki úgy gondolt, hogy ő Kiszel Tünde kislánya. Ez természetesen így is van, és a neve nem véletlenül kapcsolódik össze édesanyja nevével: Donatella már kislány kora óta a kamerák előtt szerepel. Amikor megszületett, mindenki tudta, mikor mi történik vele, és kisbabaként és édesanyja karjairól mosolygott a kamerákba. Ahogy cseperedett, az egész ország láthatta, hogyan válik egyre nagyobb és magabiztosabb ifjú hölggyé, és Donatella bizony mindenki lenyűgözött. Szereti a hírnevet és a csillogást, mindazonáltal nem kíván örökké édesanyja árnyékában élni. Azt szeretné, hogy a világ azért ismerje és szeresse, aki ő maga valójában. Ezért pedig nem is keveset tesz.

Hunyadi Donatella mindenki lenyűgözött a Dancing With the Starsban

Hihetetlen, hogy immáron egy éve annak, hogy a tavalyi Dancing With the Stars elrajtolt! Az a széria örökre beírta magát a nézők emlékezetébe, ugyanis olyan fantasztikus koreográfiákkal szórakoztatták a sztárok a nézőket, hogy azokat nem lehet elfelejteni. Ebben a szériában talált egymásra Krausz Gábor és Mikes Anna is, akik jelenleg az ország legkedvesebb szerelmespárja. De ebben az évadban fedte fel Hunyadi Donatella is azt, hogy ki is ő valójában. Amikor Donatella elvállalta a Tv2 felkérését, nem az járt a fejében, hogy minden áron meg kell nyernie a versenyt: egyszerűen ki szeretett volna lépni édesanyja árnyékából, és meg kívánta mutatni a világnak, hogy ő egyedül is sokat adhat ennek az országnak.

Zsűritag lett Donatella / Fotó: Instagram

Donatella egyébként nem követi mindenben az édesanyját. Bár ő is modellkedik, operaénekesként is szokott szerepelni. Most pedig egy egyetemi tehetségkutató zsűrije lett - derült ki a sztorijából.