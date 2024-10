Jó ügyért énekel Hunyadi Donatella

Folyamatosan építi az karrierjét Hunyadi Donatella. Korábban a Dancing with The Stars-ban versenyzett a fiatal szépség, közben tanul, mellette dolgozik, a tanulmányai kapcsán pedig akadnak fellépései is, amiknek boldogan tesz eleget, pláne, ha nemes ügy mellett állhat ki.

Hunyadi Donatella halad a saját útján, erre pedig édesanyja is elképesztően büszke (Fotó: Szabolcs László / Hot magazin)

– Október huszadikán egy nemes üggyel kapcsolatban szerveztünk egy koncertet a Belvárosi Szent Mihály Templomban. Olyan neves művészekkel lesz lehetőségem színpadra lépni, mint Kertesi Ingrid, Bogdányi Titanilla, Csizmadia Ilona, Foskolos Bettina, Tóka Ágoston, Czető Ádám és Filep Xavér.

A gyűjtést pedig a négyéves, Duchenne-féle izomsorvadásban szenvedő Micskó Benjáminnak ajánljuk fel, ezért is lett a rendezvény neve „Mentsük meg Benit!”

– kezdte a Borsnak Donatella.

A jótékonysági koncertnek a belvárosi Szent Mihály Templom ad otthont (Fotó: Facebook)

Hunyadi Donatella egyre kevésbé izgul a színpadon

Donatella már otthonosan mozog a kamerák kereszttüzében, azonban a színpad egy teljesen más közeg, ezért itt is idő kellett, amíg megszokta a fellépésekkel járó drukkot. Azt már tudjuk, hogy remekül énekel és zongorázik, az viszont kérdés, mit érez, amikor fellépéskor eljön a színpadra lépés előtti pillanat.

– Régen rengetegszer előfordult, hogy izgultam, szerencsére ez mára egyre kevésbé van jelen. Ebben nagy szerepet játszik az is, hogy elképesztő szeretetet kapok a környezetemtől és a közönségtől. Lekopogom, mára már szinte teljesen eltűnt a lámpalázam – tette hozzá.