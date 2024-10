Felfedte a titkait a Dancing with the Stars extravagáns versenyzője

Extravagáns stílusa és szédítően pörgő tartalmai miatt WhisperTon hazánk egyik legsikeresebb influenszere. Ráadásul hamarosan a Dancing with the Stars 5. évadában is látható lesz, már ezerrel próbálnak, készülnek párjával, Tóth Katicával a bemutatkozásra. A Titkok Ramónával podcast műsor legújabb vendége Lékai-Kiss Ramónának felfedte titkait.

A Dancing with the Stars versenyzője kulisszatitkot árult el Lékai-Kiss Ramónának Fotó: TV2

A Dancing with the Stars versenyzőjének nagy álma vált valóra

A TV2 sztárját csak TikTok-oldalán több mint 1 millióan követik, mondjuk azt sokan nem tudják, hogy eredeti neve, Strenner Antal. A Dancing with the Stars versenyzője elég megosztó karakter, de bízik benne, hogy a műsorban egy új oldalát is megmutathatja.

– Tóth Katica a legcsodálatosabb ember a világon, és ezt most nem azért mondom, hogy hízelegjek neki, hanem azért, mert tényleg fantasztikus nő, nagyon régóta követem a munkásságát, és rettentően tisztelem és felnézek rá – mondta Lékai-Kiss Ramónának WhisperTon. – A próbák is nagyon jó hangulatban telnek! Én korábban már valamilyen szinten belekóstoltam a tánc világába, ugyanis balettoztam öt évet és kicsit a kortárs és a hip-hop stílusba is belekóstoltam. Viszont ez a társastánc, a latin, a standard, ez a forr a vérünk munka, ez azért más energia és vonal, mint amit én képviseltem, vagy kipróbáltam korábban! Úgyhogy nagyon-nagy kihívás ez nekem, de Katica mellett ez is annyira gördülékenyen tud menni, hogy nagyon boldog vagyok.

A népszerű influenszer a Dancing wth the Starsban vállalt először tévés szereplést. Most az is kiderült, miért éppen a táncos műsor, miért mondott igent a TV2 kérdésére.

Szeretném megmutatni főként magamnak, illetve a nézőknek, hogy erre is képes vagyok és azt is, hogy kemény munkával igenis bármi lehetséges és bármit el lehet érni, és önmegvalósíthatsz, az lehetsz, aki lenni akarsz! A tánc is egy szuper önkifejezési forma szerintem, amivel kicsit többet adhatsz magadból a nézőknek, úgyhogy igazából csak szeretnék én, én lenni a színpadon és ez remélem elég lesz! A Dancing with the Stars formátum régóta közel áll a szívemhez, már 12-13 évesen néztem az amerikai adásokat, már akkor volt egy ilyen gondolat a fejemben, hogy mennyire jó lenne egy ilyen csapattal, ilyen szuper produkcióban részt venni, ez akkor még álom volt, de most beteljesült!

