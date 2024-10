Kitálalt partneréről a Dancing with the Stars táncosa

A Dancing with the Stars versenyzői már teljes gőzzel készülnek az október 26-i első adásra, ahol végre megmutathatják, mit tudnak. A párosok közül, aki talán a legtöbbeket érdekli az WhisperTon és Tóth Katica duója, így a táncos most elárulta, hogy teltek az elmúlt heteik. Sőt, azt is bevallotta, hogyan tudja kezelni a TikTok-sztárt érő támadásokat és negatív kommenteket.

Tóth Katica és WhisperTon Dancing with the Stars-beli szereplése nagy port kavart, ennek ellenére nagyon boldogok és izgatottak (Fotó: Nánási Pál / TV2)

Kiderült, hogy Katica jobb partnert nem is kívánhatott volna magának, ugyanis már korábban is ismerték egymást Tonnal.

Azt kell, hogy mondjam, hogy isteni a párosunk, imádjuk egymást. Az első pillanattól kezdve nagyon örültünk, ugyanis mindketten szerettünk volna a másikkal táncolni egy korábbi ismeretség miatt, de ez majd a kisfilmünkből kiderül. A kapcsolatunkon ez azóta is abszolút látszik, emberileg is nagyon kötődünk egymáshoz és csak egyre szorosabb a viszonyunk

– mesélte boldogan.

– A tánc is nagyon jól megy, Tonnak azért van némi táncos múltja és bár ez nyilván nem ugyanolyan, mint a társastánc, de azért a balett egy nagyon jó kiindulási alapot ad nekünk, amit igyekszem kihasználni. Egy rossz szavam sem lehet rá, mert alázatos, szorgalmas, otthon is gyakorol és ötletel, szóval szerintem nagyon jó páros leszünk – vallotta még be.

Persze az köztudott, hogy WhisperTon TikTokon és Instagramon is rengeteg támadást kap, amiket igencsak nehéz lehet kezelni. A Dancing with the Stars szereplője viszont elárulta, neki nincs mitől tartania:

Annyira ügyesen és határozottan kezeli ezt, hogy én abszolút azt érzem mintha egy pozitív burokban lennénk. Nyilván a név nélküli kommentelők ettől még nem fognak eltűnni, de én személyesen ebből semmit sem tapasztalok. És úgy gondolom, hogy bárki, aki egy kicsit is elkezdi megismerni őt, szinte azonnal megkedveli.

A Dancing with the Stars táncosa elárulta, mit gondol a többiekről

Katica egyébként sem egy izgulós típus, de most különösen nyugodtnak érzi magát a Dancing with the Stars első adása előtt:

Van bennem fura módon egyfajta nyugalom, ami szerintem szintén abból adódik, hogy úgy érzem, felkészültek vagyunk, eleget próbálunk és még nem is fáradtunk el, szóval minden adott, ahhoz, hogy jól érezzük magunkat.

– A versenytársainkkal kapcsolatban pedig azt érzem, hogy egyelőre nem tudtam még felmérni, hogy milyenek. Azt gondolom, hogy nagyon kiegyensúlyozott a mezőny és nem is tudom megtippelni, hogy ki lehet esélyes, vagy ki az, aki gyengébb – vallotta be.