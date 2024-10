Bajban van a Dancing with the Stars versenyzője: komoly fájdalmai vannak a próbák miatt

Kamarás Norbi az Éjjel-Nappal Budapest másik korábbi szereplőjével Király Petivel vezeti a Talk TV KiKaPcs című podcastjét, ahol most azt is elárulta, hogy áll a Dancing with the Stars első adására való felkészüléssel. A mindig vidám színész bevallotta, vannak hátráltató tényezők, ugyanis egy korábbi sérülés miatt komoly fájdalmai vannak. Persze minden erejével azon van, hogy ezt leküzdje és a lehető legjobb formájában léphessen a parkettre október 26-án.

Az Éjjel-Nappal Budapest sztárja tánccipőt húz a Dancing with the Stars új évadában: így készül Kamarás Norbi és Sebesi Daniella (Fotó: Nánási Pál / TV2)

Norbi talán a legbohókásabb figurája a Dancing with the Stars 2024-es évadának, ennek ellenére nagyon komolyan veszi a versenyt. Bár most egy olyan akadály gördült elé, amit nem lesz egyszerű leküzdeni:

Jól mennek a próbák, csak egy dolog van, ami aggaszt, hogy a térdem most elkezdett fájni. Szorítót nem akarok hordani, mert attól csak jobban elgyengülnek az izmok, ahogy átveszi a terhet. Viszont eléggé megijedtem, amikor már másfél hete kőkeményen próbáltunk és egyszer csak azt vettem észre, hogy szúr meg ég a térdem, estére pedig be is dagad. Arra gondoltam, hogy mi van, ha még egyszer elszakad a keresztszalagom, mert most ott fáj, ahol egyszer már elszakadt és megműtötték még a sorozat alatt.

- De szerencsére az MRI kimutatta, hogy épek a szalagok és semmi baj nincs velük, de látszik, hogy most nagy igénybevételnek van kitéve. Szóval megyek majd mágneses kezelésre, ami elvileg rendbe rakja – tette még hozzá .

A Dancing with the Stars szereplője emberére talált

Az is kiderült, hogy Kamarás Norbi párja, Sebesi Daniella igencsak kemény tanár tud lenni, ha arra van szükség, de az Éjjel-Nappal Budapest Lalija ezt cseppet sem bánja: