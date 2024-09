Zokogott a dühtől Berki Krisztián édesanyja, meggyalázták fia sírját: „Ha tudnám, hogy ki, biztos, hogy agyonverném”

Két évvel ezelőtt tragikus körülmények között vesztette életét Berki Krisztián, akire a kislánya talált rá holtan. Azóta egy gyönyörű sírt emeltek az emlékére a Farkasréti temetőbe. Arra azonban senki sem számított, ami pár nappal ezelőtt történt.

Berki Krisztián

Most tajtékzik, őrjöng Berki Krisztián édesanyja, nem is csoda, hiszen durván meggyalázták a fia sírját. Rátettek egy vasalót az egykori Fradi-vezér síremlékére. Az ízléstelen tréfával valószínűleg arra utaltak, hogy Berki Krisztián korábban többször is a herevasalásával borzolta a kedélyeket. A Tények Plusz műsorának megszólal az édesanyja, nincs jól és nem csak a vérlázító gonosztett miatt.

„Szégyelljék magukat, akárki volt. De ha tudnám, hogy ki, biztos, hogy agyonverném. Biztos, hogy számon kérném, hogy lehet valaki ilyen rohadék. Milyen ember ez?! Normális ember ilyet nem csinál!” – kezdte megtörten könnyeivel és dühével küzdve Berki Krisztián gyászoló édesanyja.

„Ezen rendesen felhúztam magam, hogy lehetnek ilyen gyalázatos emberek. Egy halottat így megalázni!” - folytatta elakadozó szavakkal Mayer Júlia.

Meggyalázták Berki Krisztián sírját / Fotó: Tények Plusz

A Tények a riportjában megszólaltatott egy szakembert is, aki szerint komoly gyűlölet lehet abban az emberben, aki képes ilyesmire. Sőt azt fejtegette, hogy ez egy előre alaposan megfontolt és megtervezet cselekedett volt. A vasalót egyébként azóta már eltávolították Berki Krisztián sírjáról. Júlia asszonyt pedig még mindig, minden egyes áldott nap gyötri, miért kellett fiát elveszítenie. Egyszóval az egykori celeb családjának az effelé gusztustalan bántások nélkül is épp elég nehéz.

„Majd a sorsa utoléri. Az ilyen gonosz embereket nem bírom elviselni. Ez szemétség! Ez az alja! Egy féreg lehetett. Lehet, hogy jót is röhögött magában” – fakadt ki az összetört édesanya