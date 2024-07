Kiderítettük, új lakója van Berki Krisztián ferencvárosi halállakásának

Több mint két évvel ezelőtt, 2022. május 6-án, egy péntek reggelen rendőrautók és egy mentők száguldott egy IX. kerületi, egyedi megjelenésű társasházhoz vijjogó szirénákkal. Sajnos túl későn. Annak a háznak az egyik erkélyén már csak Berki Krisztián élettelen teste feküdt, amit elsőként az izomceleb akkor nyolcéves lánya, Natasa Zselyke fedezett fel.

Berki Krisztián egy IX. kerületi társasházban hunyt el Fotó: Knap Zoltán

A környéket azonnal lezárták a rendőrök. A IX. kerületi társasház lépcsőházába pedig már csak azokat engedték be azon a tragikus reggelen, akiknek oda szólt a lakcímük.

Mentő és rendőr érkezett a társasházhoz, ahol Berki Krisztián meghalt Fotó: Origo

A helyszínen látták Berki Krisztián feleségét, Mazsit, majd megérkezett a volt felesége, Hódi Pamela és lánya is.

– Sajnos a hír igaz, Krisztián meghalt. Kérem az újságírókat, hogy a férjem kegyeleti jogait és a hozzátartozók mérhetetlen fájdalmát is tartsák tiszteletben. Az életemnél is jobban szerettem! Emma születése után ma este nyolc órakor mentünk volna először kettesben randizni. Ezt a randit már egy másik életben fogjuk megvalósítani. Mindennél jobban szerettük egymást, bármilyen hullámzó is volt a kapcsolatunk – mondta Mazsi a tragédia után az Origónak.

Berki Krisztián felesége, Mazsi gyorsan megérkezett a helyszínre Fotó: Origo

Az Origo informátora szerint a házban lakók már napok óta kiabálásokat és veszekedéseket hallottak Berki Krisztián lakása körül, valamint korábban is voltak már kint a rendőrök.

A néhai Fradi-vezér erkélyét fehér sátorral takarták el a helyszínre érkező rendőrök, a helyszínelés pedig órákon át zajlott. Később nyilvánossá vált, hogy Berki holttestét a lánya, Natasa Zselyke találta meg, ám először azt hitte, apukája csak alszik. Valamiért mégis érezte, hogy baj van, ezért tárcsázta a Krisztián telefonjában utoljára hívott számot, ám Berki akkor már nem élt.

Fehér sátorral takarták el Berki Krisztián lakásának erkélyét a helyszínelés idejére Fotó: Bors

Új lakó költözött Berki Krisztián egykori lakásába

Bár Berki Krisztián emlékét azóta sem feledi senki, az élet mindig utat tör magának. A Bors kiderítette, hogy új lakói vannak annak az ingatlannak, amelyben a kétszeres apuka élete utolsó napjait töltötte. Információink szerint az új lakó az erkélyt is gyakran használja, ha az idő engedi, otthonossá és barátságossá varázsolta azt.