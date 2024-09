Woody Harrelson élőben nagyon izgalmas – világsztárokkal bulizott Jaksity Kata

Woody Harrelson és Jesse Eisenberg is azon a szórakozóhelyen volt, ahol Jaksity Kata épp egy másik világsztár, Tim Robbins buliján volt. A műsorvezető pedig közös képet is kért az Éhezők Viadala sztárjától, amit közösségi oldalán osztott meg.

Woody Harrelson Budapest utcáin többször is feltűnt mostanában, bármikor össze lehet vele futni a belvárosban (Fotó: Northfoto)

Tim Robbins kellemes meglepetés volt

Jaksity Kata egy barátnőjének köszönheti, hogy Hollywood-i sztárokkal bulizott. Sőt, nem csak együtt szórakozhatott a sztárral, előtte még debreceni vendégszereplésüket is megnézhette, amit mindenkinek szívesen ajánl.

— Vida Virág barátnőm Los Angelesben újságíró és én az ő révén kerültem ebbe a buliba, ő szervezett ide egy másik stábot – mesélte Kata.

– Tim Robbinsnak van az Actors’ Gang színházi társulata, akiket a Virág szervezett ide. A munkája révén ismerkedtek meg Tim Robbinsszal, jóban lettek. Iszonyú nagy szervezés volt. De neki volt köszönhető, hogy én most pár napig ezzel a társulattal lehettem, és megnézhettem az előadásukat Debrecenben. Talán jövőre is jönnek Magyarországra. Tim is nagyon helyes, elképesztően kedves, közvetlen, abszolút pozitívumokat tudok csak mondani. A darab is nagyon izgalmas, érdekes volt, a covidról szólt, hogy mennyire elhidegítette az embereket, mennyire egymásnak tudtak ugrani csak azért, mert nem egyformán gondolkodtak egy olyan dologról, amiről semmit nem tudtak. Nagyon komoly monológok voltak benne. Érdekességei még, hogy a testvérei is benne vannak a darabban. A nővére színésznő, az öccse pedig zenész, ő felelet a zenei dolgokért benne.

Woody Harrelsonról többen is azt mondják, hogy nagyon kedves, közvetlen ember (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Jesse Eisenberg abszolút hétköznapi emberként viselkedett

A műsorvezető a Borsnak mesélt arról, milyen volt a Szemfényvesztők sztárjaival találkozni. Woody Harrelson egyébként is nagy kedvence, szinte minden filmjét látta.

—Tök véletlenül láttam meg őket. Kimentünk egy kicsit levegőzni, és azt láttuk, hogy egy kis körben ott állt a Jesse Eisenberg, simán a stábtagokkal, semmi sztárkodás. Tőle ezért nem is kértünk fotót, mert ez egy privát parti volt. De Woody annyira adta magát, mert vele pár szót ott váltottunk is. Jó volt látni, ahogy Tim Robbins is megörült Woodynak meg Jessenek is, ők ott hosszasan beszélgettek is. Pillanatok alatt iszonyú jó hangulat lett, elkezdtek jammelni, voltak hangszerek is. Woody végig ott volt, Jesse előbb lelépett.