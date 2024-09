Váratlan csapás: Jennifer Lopez és Ben Affleck meg van átkozva?

Mint nemrég hivatalosan is kiderült, Jennifer Lopez és Ben Affleck válik, ami miatt az egykori szerelmesek eladják közös villájukat, amire nemrég kaptak is egy 64 millió dolláros, vagyis körülbelül 22,5 milliárd forintos ajánlatot. A házasok el is fogadták ezt, ám az adásvétel egy hirtelen tragédia miatt megsemmisült, miután sajtóértesülések szerint a New Jersey-i vevők egy családi haláleset után visszaléptek a vásárlástól – sokak szerint olyan, mintha meg lenne átkozva a sztárpár.

22,5 milliárd forintért árulják egykori otthonukat / Fotó: MICHAEL TRAN

Hiába egyébként a borsos 64 millió dollár, a Lopez-Affleck páros az eladás után is erősen mínuszban lesz, miután 5,25 százalékos kúriaadót kell fizetniük, ráadásul a felújításra is milliókat költöttek. Arról pedig nem is beszélve, hogy az ingatlanügynököknek is van egy bizonyos jutaléka. Eleinte épp ezért 68 millió dollárt kértek a 2023-ban vásárolt villáért Kaliforniában, amiért ők anno 60,8 millió dollárt fizettek.

Az öthektáros birtokon egy különálló, 5000 négyzetméteres vendéglakás, egy gondnoki ház, egy két hálószobás őrház, egy 12 férőhelyes garázs és 80 parkolóhely is található. Ami a házon belüli kikapcsolódást illeti, a lakók kényelmét szolgálja egy teljesen felszerelt edzőterem, egy bokszring, egy bár, valamint kosárlabda- és pickleball-pályák találhatók itt

- részletezi a Life.hu a lenyűgöző lakhely tulajdonságait hozzátéve, hogy JLo azért is válna már meg annyira a villától, mivel őt már a vásárláskor sem érdekelte a modern hangulatú ház. Ő inkább egy romantikusabb otthont szeretett volna.