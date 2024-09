Jennifer Lopez és Ben Affleck újra együtt: csókolózni látták őket

Mint az köztudott, azt pletykálják, hogy Jennifer Lopez és Ben Affleck kapcsolata megromlott. Olyannyira, hogy az énekesnő egy hónapja már be is adta a válókeresetet. Az elhidegült párt azonban most együtt látták!

Fotó: Billy Bennight / Northfoto

Az állítólag a házaspár szombaton együtt reggelizett gyermekeikkel a kaliforniai Beverly Hills Hotelben.

Ben Affleck és Jennifer Lopez jelenleg a Beverly Hills Hotelben vannak, fogják egymás kezét és csókolóznak. A gyerekek velük vannak, de egy külön asztalnál ülnek

- fogalmazott a szemtanú.

A párost le is fotózták - a képeket itt nézheted meg -, amint az épület előtt parkoló autóban beszélgetnek. Az 55 éves énekesnőn újra ott volt az eljegyzési gyűrűje is - írja a life.hu.