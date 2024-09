"A betegségem rákkeltő lehet" – Kórházból tett drámai vallomást Vajna Timi

Mi jöhet még? – teheti fel magának joggal a kérdést Vajna Timi, aki évek óta harcol azért, hogy anya lehessen, és az egészségügyi állapota ellenére eszébe sincs feladnia ezt az álmot.

Vajna Timi / Fotó: Bánkúti Sándor

– Állandó alhasi fájdalom. 15. altatás. Kiderült, nem csak az endometriózis, hiába a 8 hetes Lupron depo injekció, hanem méhpolip és autoimmun betegség. Mi jöhet még komolyan?! Később részletesen írok, hogy az autoimmun betegség hogy tud akadályozni egy embrióbeültetést. Ha már ennyi mindent végigcsináltam, lehet másoknak is segíteni tudok, hogy mire figyeljenek...

– írta beszámolójában, melyet 24 óráig elérhető Instagram-történetében helyezett el az Amerikában élő üzletasszony, körülbelül egy hete, szeptember közepén.

Andy Vajna özvegye valóban emberfeletti erőről és kitartásról tesz tanúbizonyságot, miközben egyik csapás jön a másik után. Timi szervezetében ugyanis egy súlyos, az úgynevezett Epstein-Barr-vírus, más néven mononucleosis lappang, amit még 20 évesen kapott el, és örökre a szervezetében marad.

– Az egész szervezetet gyulladásban tartja, így a petefészek antitesteket gyárt saját maga ellen és a természetes ölősejtek száma a többszörösére nő. Ezáltal egy embrióbeültetésnél a szervezet azonnal megtámadja az embriót és elpusztítja. Amerikában lipid, IVIG, szteroid ès LIT terápiát alkalmaznak erre, aminek sajnos vannak kockázatai és mellékhatásai... – folytatta sztorijában az egykori modell.

Vajna Timi egy svájci kórházból jelentkezett be

Bár Amerikában is megkapja a szükséges, magas színvonalú kezeléseket, Vajna Timi most Svájcban, pontosabban egy zürichi kórházban járt a legjobb specialistánál. Az Instagram-történetében be is jelentkezett infúzióra kötve.

– A legjobb immunológus Zürich-ben. Erre azért van szükség, mert a betegségem rákkeltő lehet az én esetemben – vallotta Timi a kórteremből.