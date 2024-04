Ettől elolvadsz: Vajna Timi megmutatta, hogyan beszélget születendő gyermekével

Vajna Timi (azaz immár hivatalos nevén Palácsik-Ráthonyi Tímea) négy vetélés után sem adta fel a reményt, hogy anya lehessen. Férjével, Zoltánnal közösen küzdenek azért, hogy szülővé válhassanak, és ezzel számtalan sorstársuknak adnak erőt.

Vajna Timi mindent megtesz, hogy anyává válhasson / Fotó: hot! magazin archív

Az Amerikában élő üzletasszony már mindenféle módszert bevetett, hogy a karjaiban tarthassa első gyermekét. Járt már termékenységi klinikán, az ott kapott kezelésektől pedig 10 kilót hízott, ám ez sem rettentette el. Úgy tűnt ugyanis, Timinek és párjának, Zoltánnak nem sikerül természetes úton szülővé válniuk. Egy alkalommal mégis teherbe esett természetes úton, ám azt a magzatot elveszítették. A gyermekáldást ráadásul megnehezíti a korábbi endometriózis betegsége és amiatti műtétje is. A hot! magazin nemrég egy pszichológust is megszólaltatott, aki szerint lelki okok is késleltethetik a várva várt gyermekáldást. Kapcsolatuk ugyanis hullámvasútszerű, s nem kizárt, hogy Timi mélyen belül fél is feladni eddigi életét.

Vajna Timi egy könyv segítségével kapcsolódik leendő gyermekéhez

Andy Vajna özvegyének kitartása valóban példaértékű, nemrég pedig az is kiderült, hogy az orvosi módszerek mellett spirituális technikákat is bevet, hogy úgymond bevonzza az életébe első gyermekét. Egy 24 órán át elérhető Instagram-történetben például megmutatott egy igencsak érdekesnek tűnő könyvet, amit egy elismert látó és médium írt és a Spirit Babies címet viseli. A 2005-ben megjelent kiadványt Walter Makichen készítette, és arra tanítja a gyermekre vágyó nőket és férfiakat, hogy hogyan kommunikáljanak a leendő kisbabájukkal még a terhességet megelőzően.

Fotó: Instagram

A könyv emellett abban is segít, hogy megértsük, mennyire segíti a karmikus férfi-női kapcsolat a fogantatást és miért történhet az, hogy valaki elveszít egy magzatot.

Timi saját bevallása szerint fantasztikusnak találta a könyvet, és abban is biztos, hogy lelkileg hatalmas támaszt jelenthetnek neki a szerző szavai.