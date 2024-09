Frappánsan vágott vissza Tóth Gabi a gonosz kommentelőnek

Mint az hétfőn kiderült, Tóth Gabi is szerepelni fog a TV2 Dancing with the Stars idei évadában, és a táncpartnere egyben a kedvese, Papp Máté Bence lesz. Bár rengetegen örültek a hírnek és támogatják kedvencüket, sok negatív kommentelő is tett megjegyzéseket az énekesnőre, amiért elvállalta a műsort.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence együtt táncolnak majd a Dancing with the Stars 5. évadában Fotó: Nánási Pál / TV2

Az énekesnő a TikTok-on reagált is egy kommentre, ami gúnyosan megjegyezte, hogy majd összejön a táncművésszel. Persze Gabi ezt nem vette a szívére, sőt szarkasztikus humorral válaszolt a kedves szavakra.

Mármint csillagom, melyik táncművésszel jövök össze, a táncpárommal? Vele már összejöttünk!

– nevetett Gabi a videóban, amire rengeteg komment érkezett, melyekben bevallották: többen megkedvelték humora miatt.

Izgalmasnak tartja, hogy szerelmével táncolhat Tóth Gabi

Tóth Gabi bevallotta, amikor felkérték a műsorra egyértelműen igen volt a válasza, az viszont csak hab volt a tortán, hogy Papp Máté Bencével léphet majd a parkettre. De azért voltak benne kétségek a gyakorlással kapcsolatban, mert mindketten nagyon erős személyiségek, így a próbákon akadhatnak köztük minimális összezörrenések.

– Amikor megtudtam, hogy a szerelmemmel szerepelhetek ebben a műsorban, ő lesz a párom, akkor két dolog jutott az eszembe. Úristen, de jó, hogy egy összeszokott pár vagyunk, nyilván úgy könnyebb fejlődni, úgy kifejezni egy történetet, ha valakit ismersz. Aztán eszembe jutott az is, hogy ha valami nem sikerül negyedjére, ötödjére, és össze leszünk zárva, akkor biztos, hogy lesznek tüzesebb megszólalásaink, mert mindketten vehemensek vagyunk – mondta a bemutatkozó videójában a szerelmes énekesnő.