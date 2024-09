„Mindketten vehemensek vagyunk!” – Tóth Gabi bevallotta, ettől tart legjobban a Dancing with the Stars-ban

Leleplezték a Dancing with the Stars ötödik évadának párosait, a legizgalmasabb kettős alighanem Tóth Gabi és szerelme, Papp Máté Bence lesz. A szerelemesek kaptak már hideget-meleget a kommentelőktől, most pedig szeretnék egy új oldalukat megmutatni, és sosem hallott történeteket elmesélni.

Tóth Gabi a szerelme oldalán próbálja ki magát a Dancing with the Stars-ban (Fotó: Nánási Pál / TV2)

Tóth Gabi új esélyként tekint a Dancing with the Stars-ra

Tóth Gabi az elmúlt években alaposan megosztotta a kommentelőket. Sokan nem nézték jó szemmel, hogy elvált Krausz Gábortól, majd nem sokkal a szakítás bejelentése után már új férfi oldalán mutatkozott. Az énekesnő olykor a saját védelmére kelt, ám legtöbbször csendben tűrte a bántásokat. Úgy érzi, a Dancing with the Stars jó alkalom arra, hogy megmutassák, milyenek is ők valójában.

Mindketten nagyon várják, hogy közösen mutassák meg, mire képesek (Fotó: Szabolcs László)

Tóth Gabi: „Ez a legnagyobb igen, amit valaha adtam!"

A TV2-nek pedig a bemutatkozó videójában így fogalmazott:

– Dancing with the Stars felkérésre nemet mondani?! Ez egyértelmű igen! Ez a legnagyobb igen, amit valaha adtam! Az életem egy nagy része a tánc. Eredetileg táncosnak készültem, de aztán az életem, bizonyos egészségügyi okok, úgy alakították, hogy az éneklésre került a fókusz.

– Amikor megtudtam, hogy a szerelmemmel szerepelhetek ebben a műsorban, ő lesz a párom, akkor két dolog jutott az eszembe. Úristen, de jó, hogy egy összeszokott pár vagyunk, nyilván úgy könnyebb fejlődni, úgy kifejezni egy történetet, ha valakit ismersz. Aztán eszembe jutott az is, hogy ha valami nem sikerül negyedjére, ötödjére, és össze leszünk zárva, akkor biztos, hogy lesznek tüzesebb megszólalásaink, mert mindketten vehemensek vagyunk.

Előny és hátrány is, hogy párkapcsolatban lévőként kell tanár-diák viszonyba kerülniük (Fotó: hot! magazin)

Nem titkolja, a tánccal mint kifejezési formával bepillantást enged majd a legmélyebb titkaiba:

– Vannak olyan titkos történeteink, amit még soha nem meséltünk el, akár a közös dolgainkat tekintve, akár a régi életemből, amikor még nem éreztem olyan jól magam a bőrömben. Nagy támadásoknak voltunk kitéve, főleg a kapcsolatunk elején. Tudjuk, mit gondoltak rólunk, miket terjesztettek. De mi pozitívan állunk hozzá, lehetőséget látunk a Dancingben. Lehetőséget látunk a Dancingben, hogy megismerjenek minket az emberek, és hiszek az emberek jóságában – fogalmazott a fülig szerelmes énekesnő.