Megtörte a csendet Tilla, búcsúzik: "Itt a vége!"

Az Ázsia Expressz idei évada tele van váratlan fordulatokkal és meglepetésekkel. A verseny rettenetesen kiélezett, és bizony mindenki nyerni akar. Több szereplő is igazságtalannak érezte azt, hogy kiesett vagy veszélybe kerül, és gyakran feszültek egymásnak az indulatok. Krausz Gábort és Mikes Annát például kétszínűnek nevezték.

Ugyanakkor sok örömteli pillanatot éltek meg a versenyzők. Tilla csak ezekre fog emlékezni.

Tilla és Stohl András nagyon összeszoktak

Az Ázsia Expressz versenye Tilla és Stohl András számára véget ért, Tilla azonban nem kesereg. Elhatározta, hogy csak a szép emlékeket őrzi meg, és nagyon örült, hogy ilyen izgalmas kalandokban vehetett részt. Így búcsúzik:

- Itt a vége! Köszönjük azt a hatalmas szeretetet áradatot, amit kaptunk tőletek! Köszönjük a rengeteg kedves kommentet! Köszönjük, hogy szurkoltatok nekünk! Ritkán szoktunk ilyen műsorokban versenyzők lenni, de ez most a kiesésünket leszámítva nagyon jól alakult! Mikor elvállaltuk mi is aggódtunk azon, hogy mennyire leszünk kiszolgáltatottak ebben a helyzetben, de végül- köszönhetően a ti szereteteknek is- nagyon jó érzésekkel fejeztük be!