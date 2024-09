Baleset az Ázsia Expresszben: Kamerák előtt törte össze magát Stohl András

Buci és Tilla hatalmas elánnal vetik bele magukat a harmadik hétbe, hiszen szeretnék bebizonyítani, hogy nem csupán az L.L. Junioréktól kurtán-furcsán kapott védettség tartja őket versenyben, hanem saját jogon is helyük van a legjobbak között. Stohl András és Till Attila már hétfőn be is gyújtják a rakétákat.

Stohl András alaposan kimerült, de nem adta fel (Fotó: TV2)

Ez a lendület törik meg egy látszólag könnyű feladat során, amikor Stohl András félrelép és egy lépcsőn hatalmasat esik. A színészt persze hajtja az adrenalin, így azonnal felpattan és folytatja a feladat teljesítését. Ugyanakkor a megütött térde később még bizonyosan megbosszulja magát, hiszen András már a feladat után is elmondta, hogy elég szerencsétlenül sikerült a „földet érés”

Stohl András hatalmas esését a drónkamera rögzítette (Fotó: TV2)

Stohl András: „Ez nem csak duma...”

– Nagyon rosszul ütöttem meg a térdemet.

Mint egy béka, kiterültem.

Remélem, hogy meg lesz képen és meg tudjuk mutatni, hogy ez nem csak duma… Amikor jöttem föl, Tilla ráadásul még leszólt nekem, hogy amiket viszek, az szerinte nem azok, amik kellenek… – idézte fel a történteket Stohl András, aki ekkorra már rendezte a vérnyomását és a légzését is, ugyanis az esés után sem lassított a rohamtempón, és a 45 fokos rekkenő hőségben szó szerint a végletekig hajtotta magát. A színész olyan állapotban érkezett meg az őt walkie talkie-n irányító Till Attilla mellé, hogy még Ördög Nóra is aggódott érte. Hogy Tillának és Bucinak hogy sikerül a feladat teljesítése, és hogy a térdsérülés milyen hatással lesz a páros aznapi teljesítményére, az kiderül hétfő este a TV2 képernyőjén, közvetlenül a Tények Plusz után.