Szily Nóra: Lezártam a rosszat, megszabadultam mindentől, ami nyomasztott

Nemrég új fejezet kezdődött Szily Nóra életében: elkezdte felújítani a hét éve vásárolt, közel százéves, vályogból és kőből épült házát. A tulajdonos szerint ugyan szigetelve volt az épület, ám ez nem volt igaz.

Szily Nóra nemrégiben nagy felújításba vágott - Fotó: archív / hot magazin

– Feliratkoztam a Face­boo­kon néhány ezzel foglalkozó csoportba, és végül találtam is egy-két kiváló szakértőt a témában, akik mondták, hogy első lépésben „ki kell csomagolni” a házat, le kell szedni a plusz réteget, mert nem tud lélegezni a fal, ami elengedhetetlen a vályogháznál – kezdte Nóra a hot! magazinnak.

Szily Nóra a szabadsága alatt lomtalanított, szépítgette a házát és a lelkét is

Saját bevallása szerint Nóra nem barkácsolós típus. Egyedül állt neki a bontásnak, de a szomszédai rengeteget segítettek. A műsorvezető szeretné szakemberekre bízni a feladatok folytatását, addig pedig ezek a munkálatok rengeteget segítenek a lelkiállapota javításában. Szily Nóra szerelme két év után elmúlt, édesanyját pedig öt éve vesztette el.

Kutyái fontos szerepet játszanak az életében - Fotó: archív / hot magazin

– Nyaralni nem voltam, a szabadságom alatt inkább lomtalanítottam, szépítgettem a házamat és a lelkemet. Ez a fejezet lényegében a rossznak a lezárása is.

Öt éve annak, hogy elhunyt az édesanyám, és rengeteg holmija nálam maradt még.

Most éreztem azt, hogy eljött a pillanat, amikor meg kell válnom bizonyos dolgoktól, mert nem tesz jót a lelkemnek. Kitettem egy kedves kis tacepaót a kerítésre, hogy válogassanak az emberek a dolgok közül, mert szeretettel adom. Egy héten keresztül pakoltam ki a ruhákat és mindenféle tárgyakat, amiket elvittek. Ami megmaradt, az pedig – néhány kivétellel – bekerült a konténerbe. Ezután jött a lábazat leverése. Ezt is nézhetjük szimbolikusan: lefejtettem a házról azt a külső réteget, ami nem hagyta a falat lélegezni, és ezt tettem a szívemet szorító emlékekkel is. Megszabadultam olyan dolgoktól lelkileg és fizikailag, amik nyomasztottak, és most szerencsére elmondhatom, hogy felszabadult vagyok, és lelkesen vágtam neki az ősznek – vallotta be a coach.

„Volt, aki annak hatására ment el szűrővizsgálatra, hogy látta a bejegyzésemet”

Nóra nagyon fontosnak tartja az egészségét és a problémák megelőzését, ezért amikor alkalma nyílik rá, részt vesz szűrővizsgálatokon, amikről a közösségi médiában is hírt adott, ezzel inspirálva a követőit.