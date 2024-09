Szabó Zsófi intim részleteket osztott meg magáról

Szabó Zsófi nemcsak a TV2 Mokka című műsorát vezeti, hanem a Sztárban Sztár All Stars online műsorvezetőjeként is debütált. Bár a színésznőről bizton állíthatjuk, hogy szakmai szempontból a csúcson van, még így is rengeteg terve van még a jövőjével kapcsolatban. Szabó Zsófi napokban elárulta egy rajongói kérdésre felelve, hogy korábban sok vágyát nem merte meg valósítani.

Szabó Zsófi Sztárban Sztár műsorvezetőként szakmailag toppon van (Fotó: Markovics Gábor)

Több tervem is van, nyilván nem mondhatom még el nektek, mert szeretném, ha sikerülne. De például ezek a célok és vágyak számomra, már megfogalmazódtak bennem, kimondtam, és hiszek magamban. Míg régen, ha voltak ilyesfajta gondolataim, akkor így inkább elhessegettem és mondta, hogy lesz, ami lesz. Úgyhogy, most majd máshogy állok hozzá ezekhez

– vallotta be a kérdésre Szabó Zsófi.

Szabó Zsófi Insta-oldalán feltett kérdésekre válaszolva avatott be minket élete részleteibe (Fotó: Szabolcs László)

Szabó Zsófi sokkot kapott a stúdióban

A múlthéten különleges tudásáról számolt be Bíró Ica a TV2 Mokka című műsorában, ugyanis újra iskolapadba ült, és a piócák természetes gyógyító erejéről tanult. A fitneszvideók megkerülhetetlen alakja bátran vette kézbe a gyűrűsférgeket, mire Szabó Zsófi és Istenes László is falfehérré változott a stúdióban.

– Nem érzem azt a viszolygást, amit most rajtatok látok. Igazából ezek a kis állatok nagyon okosak. Rád mászik, és érzékeli rezgések által, hogy mi a problémád, és a megfelelő ellenanyagot kitermeli a millió enzimjéből, pont azt az anyagot fogod kapni tőlük, amire neked szükséged van – fejtegette a még mindig csinos médiaszemélyiség, aki szakemberekkel kiegészülve osztotta meg a piócás kezelés előnyeit a reggeli műsorban.