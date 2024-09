Szabó Zsófi teljesen lefagyott attól, amit Bíró Ica a kezében cirógatott

Különleges tudásáról számolt be Bíró Ica. A Metál Lady újra iskolapadba ült, és a piócák természetes gyógyító erejéről tanult. A fitneszvideók megkerülhetetlen alakja bátran vette kézbe a gyűrűsférgeket, mire Szabó Zsófi majdnem elájult a Mokka stúdiójában.



Bíró Ica kitanulta a piócás gyógyítás csínját-bínját, Szabó Zsófit sokkolták a kis gyűrűsférgek (Fotó: TV2)

Szabó Zsófi kiakadt a váratlan vendégektől

– Volt egy tanfolyam, amit én mindenképp el akartam végezni, el is végeztem, és nagyon sok tudást elsajátítottam a piócákról – mesélte Bíró Ica a Mokkában, majd látva, hogy az állatkák látványától falfehérré vált a két műsorvezető, Istenes Laci és Szabó Zsófi, hozzátette:

– Nem érzem azt a viszolygást, amit most rajtatok látok. Igazából ezek a kis állatok nagyon okosak. Rád mászik, és érzékeli rezgések által, hogy mi a problémád, és a megfelelő ellenanyagot kitermeli a millió enzimjéből, pont azt az anyagot fogod kapni tőlük, amire neked szükséged van – fejtegette a még mindig csinos médiaszemélyiség, aki szakemberekkel, Tóth András és Kincses Mónika szakemberekkel kiegészülve mesélt a reggeli műsorban. Ica elárulta, ő maga is alkalmazta orvosi céllal a piócákat.

Istenes Laci és Szabó Zsófi majd' elájult a gyűrűsférgek közelségétől (Fotó: TV2)

Bíró Ica piócával gyógyul

– Volt nekem egy problémám, egy mérgezés-feeling, most ennek a részleteiről nem beszélnék, de nem voltam jól, rossz volt a képlet. Erre a bizonyos érintett testrészre használtam a piócákat, és mikor visszamentem a dokihoz, és nem is értette, hogy javulhatott ennyit a helyzet – idézte fel Ica, miközben tenyerében egy piócát dédelgetett, kezével olykor megcirógatva azt, aminek már csak a látványától is látványosan kiverte a víz Szabó Zsófi, de Istenes Lacit sem nyugtatta a gyűrűsférgek látványa.