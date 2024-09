Több mint egymillióan nézték a Megasztár első adását

Ezzel az eredménnyel nem csak a megelőző heti eredményét szárnyalta felül a TV2, hanem az őszi szezonban hétről hétre egyre nagyobb előnyre tesz szert a fő konkurens RTL csatornával szemben mindhárom kiemelt korcsoportban. Tarolt a Megasztár, a teljes lakosságban a nézőszáma az egymilliót is meghaladta.



Fotó: TV2



A heti átlag közönségarányt (Share%) vizsgálva, főműsoridőben az alábbi eredmények születtek:

Korcsoport: 18-59 évesek

TV2: 16,4%; RTL: 12,0%

Korcsoport: 18-49 évesek

TV2: 15,6%; RTL: 11,6%

Korcsoport: 4+ évesek

TV2: 19,0%; RTL: 10,8%



A múlt héten a csatornának újra sikerült diadalmaskodnia a saját gyártású műsorok versenyében, hiszen a hétköznap esténként futó reality-k: az Ázsia Expressz és A kísértés is idősávja legnézettebb műsora volt mindhárom kiemelt korcsoportban. Sőt, a múlt héten minden hétköznap az Ázsia Expressz volt a legnézettebb műsor mind a három vizsgált korcsoportban.

A hétvége szintén fantasztikusan sikerült, szombaton folytatódott a Sztárban Sztár All Stars, mely a kereskedelmileg fontos 18-59 éves korcsoport, valamint a teljes lakosság körében is idősávja legnézettebb műsora lett. Vasárnap pedig 12 év után újra berobbant a várva várt Megasztár, ami egyből letarolta a heti nézettségi toplistákat, és mindhárom kiemelt korcsoportban jelentős fölénnyel lett a hét legnézettebb műsora. A Megasztár első válogató adását a 18-59 évesek körében több, mint félmillióan nézték, a tévénézők 24,2%-a, a teljes lakosság körében pedig több, mint 1 milliós nézőszámot ért el a műsor, ami 25,6%-os közönségarányt jelentett. A vasárnapi Megasztár ezzel a kiemelkedő kezdéssel a 18-59 évesek, 18-49 évesek és a teljes lakosság körében (A4+) is nézettebb volt, mint a Sztárbox az RTL-en.