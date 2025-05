Bors tavaszi megújulás: eddz Rubint Rékával! 4. nap

Napi negyedóra torna: elképesztő változás! Ezen dolgozik Rubint Réka a Bors Tavaszi megújulás kampánya keretein belül! 21 napon keresztül osztjuk meg a fitneszlady videóit, hogy formába hozd magad, testileg-lelkileg.

Tavaszi megújulás Rubint Rékával: tornázz velünk három hétig (Fotó: Bors)

A tavaszi megújulásod negyedik napja...

Rubint Réka tornái a bemelegítéstől a nyújtásig végigkíséri az edzésedet, minden mozgássorhoz pontos instrukciókat adva, hogy biztosan jól végezd a gyakorlatokat. Ezúttal, a negyedik napon a mell-, has-, belsőcomb- és törzsizmokra fókuszál majd.

Schobert Norbi felesége negyedórás, otthon is elvégezhető tornagyakorlatokkal érkezik 21 napon keresztül a Borsonline-on. A komplex tornák jól illeszkednek a napi rutinba: mint mondja, ennél jóval több időt pörgetjük például céltalanul a közösségi oldalakat. Napi negyedórás mozgással viszont hamar érzékelhető testi-lelki változást érhetünk el. Mindehhez pedig profi eszközök sem szükségesek. Persze előny, ha van kézi súlyzó, bokasúly és szalagok: de a súlyzókat akár vizes palackokkal is helyettesíthetjük, és néhány gyakorlatnál a kanapé is nagy segítségével lehet…