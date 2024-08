Rubint Réka feltette a nagy kérdést, meglepő választ kapott

Schobert Norbi szeretett felesége, Rubint Réka már hosszú évek, évtizedek óta a reflektorfényben van, valószínűleg nincs is olyan ember Magyarországon, aki ne ismerné a nevét. A rajongói szerint csúcsformában van, mindig csodálatosan néz ki, sőt, mostanában többször is megmutatta, hogy természetesen, smink nélkül is gyönyörű.

Rubint Réka

Rubint Réka most feltette a nagy kérdést a közösségi oldalán, ugyanis arra volt kíváncsi, hogy a követőinek hogyan tetszik jobban: sminkkel vagy esetleg smink nélkül?

Nektek melyik tetszik jobban?



Smink nélkül vagy sminkkel?



Mindkettőt szeretem❤️

Smink nélkül sokáig úgy éreztem magam, mintha meztelen lennék. De most már magamon tapasztalom, hogy ez korral változik.🤷🏻‍♀️

Talán még egy picit fiatalabbá is tesz🙏😝

Színezett fényvédő / 50faktoros!/, szempilla spirál, pici pirosító, szájfény és kész!

– írta Rubint Réka.

A híresség rajongói rögtön rárepültek a kommentszekcióra, és egy emberként írták meg neki, hogy akár sminkkel, akár smink nélkül látják őt, mindig csodaszép – bár sokan inkább azt tanácsolták neki, hogy ne sminkelje magát, hiszen úgy sokkal fiatalosabbnak tűnik, simán letagadhatna több évet is a korából.

Ide kattintva lehet megtekinteni Rubint Réka posztját, amiben megmutatja magát sminkkel és smink nélkül is.