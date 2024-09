Férje szeme láttára csapott rá egy férfi Puskás-Dallos Bogi kerek popsijára

Nicole Kidman bőrébe bújt a Sztárban Sztár All Stars második adásában Puskás-Dallos Bogi. Mint ismert, férje, Puskás Peti is szerepel a műsorban, aki a stúdióban nézhette végig felesége produkcióját. Így azt is, hogy az előadás egy pontján az egyik táncos rácsapott Bogi fenekére.

Puskás-Dallos Bogi Fotó: Bors

Hogy Peti mit szólt ehhez, egyelőre nem tudni, az viszont kiderült, hogy a zsűri mit szólt az énekesnő produkciójához. Liptai Claudiáék nem győzték kifejezni, mennyire örülnek, hogy Bogi visszatért az All Stars évadba.