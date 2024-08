Sírva búcsúzott Ördög Nóra a férjétől

Ördög Nóra családjában már hagyomány, hogy az Ázsia Expressz forgatásokra családja is elkíséri. A legújabb évad munkálatait márciusban kezdték meg, azonban ahogy tavaly, ezúttal sem csatlakozott hozzá már az induláskor férje, Nánási Pál, valamint gyermekei, Mici és Vencel. Csakúgy, mint a versenyzőpárosoknak, a műsorvezetőék számára is óriási kalandot jelent a valóságshow. A hosszú utazás mindig izgalmas kihívás elé állítja őket az életük összeszervezése tekintetében.

Ördög Nóra könnyek között hagyta hátra férjét Fotó: Nagy Zoltán

Ördög Nóra nehezen viseli a különlétet férjétől

Sokan várják már, hogy végre a TV2 képernyőjén is figyelemmel kísérhessék az Ázsia Expressz idei évadának szereplőinek küzdelmét a fődíjért. Mivel a stáb mindig korábban érkezik a helyszínre, a Nánázsia – Ördög Nóra és Nánási Pál YouTube-os videósorozata – idei évada is előbb indul, mely már meg is tekinthető a csatornájukon.

Tavaly két héttel később csatlakoztak szerettei, idén azonban csak három napot kell várniuk arra, hogy újra átölelhessék egymást. Ennek pedig csupán az az oka, hogy kislánya első légtorna versenyén vett részt, a műsorvezető azonban azt mindenképpen szerette volna, ha legalább Mici egyik szülője jelen lehet a nagy eseményen. Nóri fotós férje természetesen ezúttal is kikísérte feleségét a csapat indulásakor. A Nánásiék legújabb epizódjában láthatjuk, hogy a búcsú bizony könnyesre sikeredett, valamint többek között az is megtekinthető, hogy az egész stáb, a versenyzők hogyan vágnak neki a repülőtérről életük talán egyik legnagyobb kalandjának.