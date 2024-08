Hitted volna? Ilyen Ördög Nóra házassága!

„Az utolsó olyan éveket éljük, amikor még szívesen jönnek el velünk nyaralni”

Mici 2013-ban, Vencel pedig 2014-ben született, így a kiskamaszkor kapujában is másképpen kell kezelniük őket a szülőknek, mint eddig. Nóriék eddig is igyekeztek mindent megadni nekik, ami a tökéletes gyermekkorhoz kell, ugyanakkor ők is hisznek a következetességben. Kiskamaszoknak megfelelni azonban különösen nehéz.

Nóriék rengeteget dolgoznak a Csücsökben (Fotó: Facebook)

– Olyan szempontból egyszerűbb dolgunk van, hogy nem kell cibálni őket, hogy húzzák fel a cipőjüket, elég csak egyszer elmondani, de közben nehéz olyan elfoglaltságot találni, ami mind a két gyerek számára szórakoztató. Nem akarjuk ráerőltetni a gyerekeinkre a saját ízlésünket vagy azt, ami minket pihentet.

Ráadásul most már megjelent az életükben a haveri társaság is, akik ilyenkor csomó szempontból érdekesebbek, mint a szülők.

Szerintem az utolsó olyan éveket éljük, amikor még szívesen jönnek el csak velünk nyaralni.

„Attól függetlenül, hogy a családom is jelen van, nekem még dolgoznom kell”

Nóri immáron az ötödik év­adot forgatta az Ázsia Expresszel, az összes eddigi szezonban ő volt a műsorvezető. Persze számára is mindig megújul a formátum, hiszen az új párosok mellett rengeteg felfedezni való helyre látogatnak el. A forgatások egy részében a családja is meglátogatja az anyukát munka közben.

Idén az ötödik évaddal jelentkezik az Ázsia Expressz (Fotó: TV2)

– Egy ilyen hosszú utazást nem lehet kikapcsolódásnak nevezni, hiszen attól függetlenül, hogy a családom is jelen van, nekem dolgoznom kell.

Ráadásul egy hosszú nap után még visszaérünk a szállásra, és akkor ott indul a következő műszak, hiszen a családom nem látott egész nap.

Így, hogy nagyobbak a gyerekek, ők is látják már, hogy mivel jár ez, és szerencsére a pihenőnapok alkalmával van lehetőségünk együtt lenni. Azonkívül nekik is alkalmazkodniuk kell rengeteg mindenhez. Eleve az a tény, hogy mindennap tovább kell költözni egy másik helyre, cipelni a csomagokat... Azért ez az időszak nekik is tele van feszültséggel. Inkább az a jellemző, hogy ki szoktuk pihenni a forgatásokat egy másik utazáson. Két kezemen meg tudom számolni, hány olyan stábtag van, aki az összes eddigi évadban ott volt, és ebből négy helyet a Nánási család foglal el, egyet a sminkesem, Réka, illetve a hangmérnökünk, Bánk Attila „Görcsi”. Szerencsére eddig mindegyik szériában remek csapattal élhettük át a kalandokat, és ez az ötödik évadban sem lesz másként.

Elképesztően izgalmasra sikerült a mostani forgatás, és ebben közrejátszott az is, hogy idén is remek párosok voltak a játékban

– mesélte a műsorvezető.