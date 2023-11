A Miss Universe nemzetközi döntője miatt izgul a magyar szépség

Vasárnap végre kiderül, ki nyeri a Miss Universe nemzetközi döntőjét. A hétvégi szépségversenyt El Salvadorban rendezik meg, és 85 ország képviselteti magát. Köztük Magyarország is, Blága Tünde személyében, aki több száz jelentkező közül lett kiválasztva még a hazai fordulók alatt.

Tünde nagyon jól érzi magát Amerikában, habár a november elején esedékes kiutazása elég bonyolultan alakult, ahogy arról az Instagramon is beszámolt:

Az egyik legnagyobb probléma az volt, hogy nem kaptam meg időben a vízumot. Mondanom sem kell, mennyi stresszt okozott ez. De néhány nappal az indulás előtt a Miss Universe Hungary verseny igazgatója újra megvásárolta a repülőjegyemet, hogy elkerüljem az amerikai átszállást, és zökkenőmentesen megérkezhessek a verseny helyszínére.

Jóga a tengerparton

Rengeteg különleges programban van részük a lányoknak, hogy ne csak testileg, de lelkileg is felkészüljenek a versenyre. Meglátogattak egy környezetvédelmi célokat támogató építőipari céget, együtt töltöttek egy napot hátrányos helyzetű gyerekekkel, sőt még jógáztak is a tengerparton. Ezáltal nem csak maga a szépségverseny, de El Salvador is közelebb került Tündi szívéhez.

Imádom El Salvadort. Élénk kultúrája, lélegzetelállító tájak és melegszívű emberek.

– fogalmazta meg Instagramon.

A sok programot azonban, aktív felkészülés kellett, hogy kövesse. Először koreográfiákon dolgoztak, majd fürdőruha és estélyi ruha bemutatón vonultak fel. Láthatóan a hét közepe óta már tényleg csak a versenyre koncentrálnak.

Feszített a tempó

A lányok négy fős csoportokra vannak osztva, és minden csoportnak van egy vezetője. Így több figyelem jut mindenkire, és egymással is jobb kapcsolatot tudnak kialakítanak. Ez által viszont a tempó is feszítettebb, ahogy azt egy Instagram csoportban Tünde is leírta:

Nagyon nehéz, alig alszunk napi három-négy órát. Próbálok minden erőmmel itt lenni. Még csak pár nap. Nagyon várom már a végét, fárasztó és megterhelő, de minden pillanatát élvezem.

Követői nagyon támogatják a magyar szépséget. Biztatják és folyamatosan érdeklődnek helyzetéről, érzéseiről. Ez biztosan sok energiát ad Tündének is a versenyhez.