Megszakad a szív: elsírta magát élő adásban a műsorvezetőnő, kiderült, hogy rákos

Edwina Bartholomew televíziós műsorvezető könnyekben tört ki az élő adásban, miután kiderült, hogy rákot diagnosztizáltak nála. A 41 éves tévés a Sunrise című ausztrál reggeliző műsor egyik házigazdája, korábban a Dancing with the Stars és az Australian Spartan műsorvezetője is volt.

A Sunrise péntek reggeli adásában a műsorvezető elmondta a nézőknek, hogy krónikus mieloid leukémia miatt kezelik.

„Most egy személyes történet, hogy befejezzem a közleményt” – kezdte a 8:00-as híreket követően. "Rákot diagnosztizáltak nálam. Ezt megdöbbentő és nehéz kimondani. Ez még egy igazán jó fajta. Krónikus mieloid leukémiának hívják. Naponta kell gyógyszert szednem rá. Ha tudok vigyázni magamra, teljesen rendben leszek" – mondta, mielőtt elsírta magát.

Edwina elárulta, hogy először júliusban diagnosztizálták, és most "bizonyos okokból" akart a nyilvánosság elé állni.

"Először is, mert a nézők velem voltak a szép időkben, az eljegyzéskor, az esküvőn és amikor babát vártam, így azt érzem helyesnek, ha ezt is elmondom. Sokan közületek kerültek már hasonló helyzetbe, vagy sokkal-sokkal rosszabb helyzetbe, és erősebben és ellenállóbban jöttetek ki abból a harcból. Pontosan ezt tervezem" – magyarázta.

Elmesélte, hogy rendszeresen részt vesz szűrővizsgálatokon, mert megfogadta, hogy 40 éves kora felett az egészsége lesz a fő prioritása. Mielőtt vérvizsgálatot végeztek volna rajta, nem volt semmilyen tünete. Aztán az orvos közölte vele, mi lehet a baja. De azt mondja, szerencsésnek érzi magát, hogy ezt a fajta rákot diagnosztizálták nála, amely kontroll alatt tartható.