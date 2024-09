Negyvenhárom éves lett Ördög Nóra! Mutatjuk élete legemlékezetesebb állomásait

Ázsia Expressz, Séfek séfe, Next Top Model Hungary, és még sorolhatnánk hány sikerműsor fűződik Ördög Nóra nevéhez. A műsorvezető több mint húsz évvel ezelőtt tűnt fel először a TV képernyőjén, azóta pedig megszámlálhatatlan alkalommal magyarázta el egyes műsorok játékszabályait, hívta fel a nézők figyelmét a szavazás menetére, jelentette be a továbbjutókat, vagy sírt együtt a kiesett versenyzőkkel. A műsorvezetőt rengetegen szeretik, hiszen kedves, jó humorú és vérprofi a szakmáját illetően. Nem véletlenül tüntették már ki számos szakmai szakmai és közönség díjjal is.

Ördög Nóra és Nánási Pál 14 évvel ezelőtt házasodtak össze (Fotó: Nagy Zoltan)

Ördög Nóra gyakornokként kezdte

Nóri pályafutását bemutatni nem egyszerű feladat, de azért összegyűjtöttünk néhány fontos szakmai és magánéleti emléket, ami meghatározta az életét. Ilyen például az, amikor még az RTL klubnál volt szerkesztő, vagy amikor összeházasodott a férjével, Nánási Pállal, illetve az, amikor a gyermekei, Mici és Vencel megszülettek.