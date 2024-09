Elképesztő videó! Liptai Claudia tinilányából gyönyörű szép nő lett

Gesztesi Panka karcsú, magas tinédzser lett, akit a szépségipar is felfedezett magának. Liptai Claudia egyetlen lánya évek óta dolgozik modellként, fiatal kora ellenére már több divatbemutatón szerepelt nagy sikerrel. A TV2 sztárja mindig megnézi a kifutón vonuló gyermekét, tette ezt legutóbb is, amikor a Budapesti Divathéten volt jelenése.

Liptai Claudia nagyon büszke lányára, Panára (Fotó: Szabolcs László / HOT MAGAZIN)

Liptai Claudia végtelenül büszke lányára

A szemünk előtt nőtt fel szinte a műsorvezető és Gesztesi Károly lánya, Panka. Liptai Claudia nagyobbik gyermeke mindig szép volt, nem csoda, hogy modellkarrierje szépen ível felfelé. A színésznőt lenyűgözi csemetéje, aki legutóbb is rendkívül fegyelmezetten vonult a kifutón. Vasárnap zárult Budapesten a Central European Fashion Week, mely lehetőséget ad a magyar tervezőknek felvonultatni legújabb kollekcióikat és különleges darabjaikat. Az idei divathéten mintegy hatvan márka képviselte magát, köztük a Sugarbird is, melynek Liptai Claudia 18 éves lánya gyakran áll modellt. Gesztesi Panka idén a márka darabjaiban, különlegesnél különlegesebb kreációkban vonult végig a közönség előtt. Büszke édesanyja az Instagram-oldalán osztott meg egy videót, melyen látszik, hogy a színésznő lánya mostanra rutinos modell, hatalmas sarkú cipőkben is magabiztosan vonult. A büszke sztáranyuka közösségi oldalán osztott meg egy videót csemetéje szerepléséről, amihez annyit írt: – Divat mondja meg, hogy ki vagy.

Rengeteg gratuláló kommentet kapott a poszt, ami alá Völgyi Zsuzsi se bírta ki, hogy ne írjon.

– Nekem az a pillantás tetszik ahogyan ráragyogsz a videó elején! Abban minden benne van!

A büszke anyuka videóját ITT! tudod megnézni.