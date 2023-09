Meglepő dolog derült ki Liptai Claudia és Gesztesi Károly lányáról

Liptai Claudia újra látható lesz a TV2-n a vasárnap induló Mutasd a hangod! című zenés műsorban. A népszerű műsorvezető exkluzív interjút adott a forgatáson a Borsnak, amiben a nőiességről, a szeretetről és még a lányáról is beszélt.

Liptai Claudia számára fontos, hogy nőnek érezze magát Fotó: TV2

Mindörökké nőiesség

Claudia csak úgy ragyog, olyan erős nőies kisugárzása van. Tündököl, nem lehet őt nem észrevenni. Sok férfi és nő is oda van érte, ami bevallása szerint, fontos visszacsatolás számára.

– Anyukámról mondtam mindig, hogy amikor már nem érdekli majd, hogy nő maradjon, el fog lépni ebből a világból . Én ugyan ilyen vagyok. Nekem is iszonyú fontos, hogy minden nap nőként létezzek. Csak ajánlani tudom, hogy mindenki merje kihozni magából a legtöbbet nőként és férfiként is. Ne akarjunk ilyen uniformizált semmilyenek lenni – kezdte a kétgyermekes boldog anyuka, aki bevallotta, most először van a 30 év alatt ujjatlan ruhában.

"A munka nemesít"

Liptai Claudia nagylánya, Gesztesi Panka már a nagybetűs élet kapujában áll, amire az anyukája mindig megdöbbenve eszmél rá, hiszen nemrég még a gyerekszobájában játszott. Az is kiderült, Panka nem olyan személyiség, mint ő volt tinédzser korában.

– Panka szerintem soha nem fogja ezt csinálni [a színészkedést – a szerk.]. Ő egy sokkal introvertáltabb, befelé fordulóbb emberke. Inkább a színház háttere és a tévéműsor készítése érdekli. Ő nem az, aki szerepelni fog. Mindig azt mondom neki, legyen az, ami akar, legyen boldog, csak dolgozzon sokat, mert a munka nemesít – mondta a sztáranyuka, aki azt is elárulta, sokan nem gondolnák, de Panka édesapja, Gesztesi Károly is visszahúzódóbb személyiség volt.

Liptai Claudia számára nagyon fontos a szeretet Fotó: Bors

"A szív bármennyit elbír"

A színésznő rengeteg szeretetet kap a mindennapokban és a rajongóitól is. Ezt a szeretetet nem csak megéli, de tovább is adja másoknak.

– Mindig azt mondom a fiamnak és a lányomnak is, hogy a szeretetben az a jó, hogy nem véges. Tehát a szív bármennyit elbír. Amit én megkapok azt gyorsan tovább is adom, mert iszonyú jó szeretve lenni és szeretni is – mondta Claudia, aki szerint a legfontosabb: szeretni és jól érezni magunkat az életben.