Lencsevégre kapták Oláh Ibolyát, nem akárkit csókolt a Sztárban sztár színfalai mögött

Elindult a Sztárban sztár All Stars új évada, amely során 24 énekes bújik ismert emberek bőrébe, és próbálják a legélethűbb produkciókat bemutatni. A show során színpadra lépett Oláh Ibolya és Trap kapitány is, akik látszólag nagyon közel kerültek egymáshoz a színfalak mögött. Kollégájuk, Király Linda ugyanis egy olyan pillanatban kapta lencsevégre a fiatalokat, amint éppen egy ikonikus csókjelentet mutattak be egymással. A jelenet eredetileg egy több évtizedes képen volt látható.