Na így biztosan nem akartad látni Király Viktort – Fotó

Hat hónapja már, hogy annyira megundorodott saját, kövér tükörképétől az énekes, hogy életmódváltásba kezdett. Király Viktor ma már elborzadva gondol vissza arra az időszakra, amikor elhízva élte mindennapjait, sem semmilyen ételt, sem az alkoholt nem vonta meg magától. A sztárapuka most arra is rávette magát, hogy rajongóinak megmutasson egy képet, amiről nem is tudott, hogy létezik, de ő is elszégyellte magát a látványtól.

Király Viktor hat hónap alatt közel 30 kilótól szabadult meg (Fotó: Facebook)

Király Viktor kövéren mutatta meg magát

Még mindig nem érti az énekes, hogyan hagyhatta el annyira magát a házassági válsága miatti önsajnálatában, hogy 110 kilóra hízzon. Király Viktor fél éve változtatott életmódot és az egészséges étkezésnek, az alkoholmegvonásnak, na meg a rendszeres sportnak meg lett a következménye, ma már boldogan áll a mérlegre, ami 83 kilogrammot mutat alatta. Már eddig is mutatott elótte-utána fotókat az átalakulásáról, de most először merte megmutatni, hogy nézett ki a kendőzetlen valóság 27 kiló túlsúllyal.

− Nagyon szépen köszönöm az összes pozitív hozzászólást – írta poszthoz kommentben a sztárapuka, miután megvádolták azzal, nem is igazi a kövér kép.

Csak hogy ne legyen félreértés a kép nem egy “ szerkesztett “ anyag. Ez igen teljesen valódi. A baloldali B4 képen kb. 110 kilogram voltam és igazából nem is tudtam, hogy készült rólam fotó de így utólag örülök hogy szembesítve lettem. Persze abban az állapotban nem rögtön kezdtem el az életmódváltást de már nagyon éreztem a szükségletét. Kb. hat hét hónappal ezelőtt elindultam az úton.