Ilyet eddig még nem láttak az Ázsia Expressz nézői: sikítozás, szappanozás, fürdés szexi bikiniben – Fotók

Az Ázsia Expressz egyik legszexisebb jelenetének lehetnek szemtanúi a nézők a ma esti Ázsia Expressz epizódjában. Sáfrány Emese és Béres Anett közös fürdőzését rögzítették a kamerák.

Béres Anett és Sáfrány Emese párosát nagyon megkedvelték az Ázsia Expressz nézői (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz versenyzőinek óriási szerencséjük volt

Az Ázsia Expressz feladatai során, legyen az logikai vagy fizikai, hogy ki végez jó eredménnyel, valljuk be őszintén a szerencse is nagy szerepet játszik. Nem mindig elég az erős fizikum, időnként más adottságok jönnek jól. Amikor két és fél héttel ezelőtt, szeptember elsején elindult a műsor ötödik évada, talán nem is gondoltak a párosok arra, hogy az egyik legnagyobb kihívást a szálláskeresés fogja majd okozni. Az első napokban szinte mindenkinek összerezzent a gyomra, amikor megkapták Ördög Nóritól az üzenetet, azonnal hagyják abba a versenyt, és induljanak el megkeresni a helyet, ahova beengedik őket egy éjszakára. Most már egyre rutinosabbak a párok, magabiztosabban csöngetnek vagy kopogtatnak be egy-egy lakó otthonába.

Az elmúlt évadokban, sőt az ideiben is láttunk már olyat, ahol finoman fogalmazva is koszos, büdös helyen kellett álomra hajtani a fejüket. Ritkán fordul elő, amikor olyan szerencséje van a párosnak, hogy hotel vagy motel tulajdonosa megszánja a műsor szereplőit, majd ingyen és bérmentve szobát biztosít az Ázsia Expressz versenyzőinek.

Emese és Anett csaknem felverte a környező lakókat a hangoskodásukkal (Fotó: TV2)

Az egyik eldugott helyen egy villára bukkantak

Nos, a mai napon Sáfrány Emesének és Béres Anettnek óriási szerencséje lesz. Hogy mi módon, az derüljön ki a szerda esti adásból, de olyan helyre sikerült bekéretszkedniük, ami talán idáig még sosem fordult elő. Az eddig látott szegényes körülményekhez képest már-már hihetetlen, hogy egy-egy kerítés mögött már a 21. század szerint élnek az emberek.

Ez gyönyörű, ez a Fülöp-szigetek paradicsoma.

– Nekünk sikerült ezt valahogy megtalálnunk. Konkrétan egy villát kaptunk – mondta Anett, akivel barátnője, Emese is egyetértett.

– Azt gondoltam, hogy ez itt nem egy létező dolog, hogy egy ilyen gyönyörű, impozáns házban fogunk tudni aludni.

– Szerintem nagyon vicces és hangulatos volt kint zuhanyozni a természet lágy ölén. Nagyon jól szórakoztunk, egyedül csak attól féltem, amilyen hangosan sikítoztunk, nehogy a szomszédok odajöjjenek és elzavarjanak bennünket – mondta a kisfilmben Emese.