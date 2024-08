Béres Anett: "Csak egy dologtól féltem Ázsiában"

Az Ázsia Expressz országokon átívelő megpróbáltatása során az „átlag magyar hírességre” számos meglepetés várhat, melyek között csak elvétve akad egy-egy, amelyik inkább kellemes, mintsem kellemetlen. Az előző szériákból tudjuk, hogy a részvevőkre lesnek lábról leverő erejű vírusok, monszunok, bogaraktól hemzsegő hálóhelyiségek, viselhetetlen forróság, pókok, kígyók és egyéb veszélyes fenevadak. Mégis talán a legveszélyesebb, amivel találkozhatnak az út során, az a feszült helyzetekben kirobbanó nézeteltérés, ami alaposan rányomhatja a bélyegét egy páros teljesítményére. A Bors most alig pár nappal az Ázsia Expressz ötödik szériájának startja előtt Béres Anettet faggatta arról, hogy gyengült, vagy erősödött-e a kapcsolata Sáfrány Emesével.

„Innen üzenem a károgóknak...”

– Szerintem Emese és én elég nagy előnnyel indultunk, mármint ami a kapcsolatunk sérülékenységét illeti, hiszen mindenki tudja, hogy átmentünk már együtt igen rázós dolgokon. Ráadásul nagyon hasonlóak a szokásaink, így sejtettük, hogy a mi barátságunkat maximum próbára teheti az Ázsia Expressz, de szétzilálni nem tudja – kezdte lapunknak Béres Anett, akinek a barátai mégis tudtak bogarat ültetni a fülébe közvetlenül az indulás előtt.

– Annyian mondták, hogy össze fogunk veszni a forgatás alatt, hogy most már bevallhatom, végig egyetlen dologtól féltem Ázsiában. Attól, hogy úgy összeveszünk valamin, hogy… Azt nem mondom, hogy végig zökkenőmentes volt a viszonyunk, hiszen azért tényleg nagyon extrém szituációkba sodródtunk, de ma is barátok vagyunk, szóval innen üzenem a károgóknak: nem lett igazuk! – nevetett Anett, majd folytatta.

Béres Anett és Sáfrány Emese az idei Ázsia Expressz egyetlen nő-nő párosa

– Tényleg hatalmas szerencsénk volt egymással, hiszen csak minimális dolgokban kellett egymáshoz alkalmazkodnunk, mivel tényleg mindenben egyezik a véleményünk és az igényünk is. Mi azért már jó ideje lelki társként funkcionálunk egymás életében és ez már így is marad. Már az út előtt tisztában voltunk egymás jó és rossz tulajdonságaival egyaránt. Az persze igaz, hogy a rosszak az extrém helyzetekben felerősödtek mindkettőnkben, de néha éppen ezek vezettek minket a megoldáshoz – magyarázta az egykori valóságshow-szereplő. A híresség végül azt is elárulta, mi okozhatott volna komoly súrlódást közte és barátnője között.