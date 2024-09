Horváth Gréta túl messzire ment a szépségért? Veszélyes beavatkozást kért

Horváth Gréta látványos átalakuláson ment át az elmúlt években. Mind lelkileg, mind testileg megújult, utóbbi igencsak látványos. A plasztikai beavatkozások eleve nem veszélytelenek, a médiaszemélyiség azonban a jelek szerint inkább vállalja a kockázatot a tökéletesnek vélt külső eléréséért.

Horváth Gréta rutinbeavatkozáshoz is inkább altatást kért (Fotó: TV2)

„Jó pénzért bármit adnak”

Horváth Gréta látványosan lefogyott az elmúlt években és több plasztikai műtéten is átesett, amit nem is titkol. Mellműtétje után az orrát szabatta át, majd hasplasztikájáról számolt be részletesen a követőinek. Mindennek ellenére retteg az orvosoktól, különösen a fogorvosoktól! Egy alkalommal egy fogászati kezelés kedvéért inkább extra kockázatot vállalt a szépségért és persze félelemből.

– Egyszer egy fogkő-eltávolításhoz kértél altatást – buktatta le őt Kasza Tibi a Szerencsekerékben.

– Így van. Adtak is. Jó pénzért bármit adnak – ismerte be nevetve Gréta, a kvízműsorban, mire játékostársa – aki történetesen fogorvos – rákérdezett: hányszor altatták már őt?

Hát vagy négyszer… Az nagyon sok?

– rémüldözött a celeb, mivel a fogorvos és a műsorvezető is bőszen bólogatott, hogy az altatás bizony nem játék.

– Van egy korlát, azért ebből nem szabad hobbit űzni… – intette óva Tibi.

Horváth Gréta: „Megtanultam magamnak igent mondani!"

A jelek szerint Gréta tehát a „szépségért mindent” elvet vallja, bár való igaz, hogy azt is hirdeti, hogy a vonzó külsőhöz elengedhetetlen a harmonikus belső. Tavasszal érzelmes bejegyzést tett közzé az oldalán, ahol látványos előtte-utána képekkel mutatta meg a külső-belső változást.

– Rengeteg önfejlesztő tanfolyamon vettem részt, tanultam, és fejlődtem. Nyitottam a világra. Most ez a poszt nem a kilókról szól, hanem a mentális ugrásról, ami az egész életemre hatással lett. Röviden és tömören, megtanultam nemet mondani, határokat húzni. Elengedni azt a dolgot, hogy „majd mit gondolnak mások". Nagyon fárasztó dolog ezzel együtt élni és döntéseket hozni. Megtanultam magamnak igent mondani!