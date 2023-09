„Sírtam a kötözésen” – a kórházi ágyból jelentkezett be Horváth Gréta

Mint ahogy arról a Bors korábban már írt, látványos változáson ment keresztül Horváth Gréta az utóbbi időszakban, ugyanis válása után közel 30 kilótól sikerült megszabadulni.

Horváth Gréta legnagyobb álma vált valóra ezzel a műtéttel Fotó: Metropol

A gyönyörű édesanya büszke is a kemény munkával elért eredményére, amelyet követőivel is előszeretettel oszt meg a közösségi oldalán szexi képek kíséretében. De persze, ahogy az egy ilyen nagy fogyásnál lenni szokott, eléggé megviselte az influenszer bőrét, különösen a hasán, ami ellen mindenképp tenni szeretett volna Gréta, hogy 100 százalékosan élvezhesse új, bomba alakját.

Ezért úgy döntött, hogy bevállalja a hasplasztikát még úgy is, hogy tudta pokoli fájdalmakkal kell majd szembenéznie. A sztármami nem is húzta sokáig az időt, a minap már túl is esett a műtéten, amelyről a kórházi ágyából bejelentkezve számolt be az Instagram-oldalán.

Jó reggelt! Minden rendben volt, jól vagyok. Aki nem tudja / teljes hasplasztikám volt, izom varrással és új köldök kialakítással. Nem mondom, hogy nem fáj...mert de, nagyon. Igazából teljesen más fájdalom amit érzek, mint amire számítottam, vagy gondoltam. Ilyen izomláz szerű, néhol szúrós, csípős. Az első 24 óra a legkeményebb, utána könnyebb lesz az élet

– kezdte bejegyzését Horváth Gréta, aki azt is elárulta, hogy jelenleg még bent van neki 2 cső, azokat majd kedden távolítja el az orvosa. Beszámolójában azt is elárulta, hogy csövek kiszedését majd a varratok követik, majd kifejtette, hogy sírt az átkötözésen, de a boldogságtól, hiszen ezzel a műtéttel a legnagyobb álma vált valóra.

A lényeg, hogy nagyon nagyon boldog vagyok!!!! Tényleg el sem hiszem, hogy ez megtörtént velem!

– zárta bejegyzését az influenszer.