Horváth Gréta elárulta, miken ment keresztül az utóbbi időben

Horváth Gréta az elmúlt két évben rengeteget változott, és sokat fogyott azzal, hogy kiderült, inzulinrezisztenciája van. De nem csak alkata alakult át, hanem a mentalitása is. Az influenszer keményen dolgozik, és fejleszti önmagát, de a magánéletét foggal körömmel védi. Persze ezt a követői is észrevették, és többen bókként jelezték a változást.

Horváth Gréta az utóbbi időben rengeteget változott Fotó: Instagram

Gréta nemrég a közösségi oldalán adott magyarázatot arra, hogy miken ment keresztül az utóbbi időszakban.

– Rengeteg önfejlesztő tanfolyamon vettem részt, tanultam, és fejlődtem. Nyitottam a világra. Most ez a poszt nem a kg-ról szól, hanem a mentális ugrásról, ami az egész életemre hatással lett. Röviden és tömören, megtanultam nemet mondani, határokat húzni. Elengedni azt a dolgot, "hogy majd mit gondolnak mások". Nagyon fárasztó dolog ezzel együtt élni és döntéseket hozni. Megtanultam magamnak igent mondani!

Megtanultam engem mi tesz boldoggá, és én ebből a mérhetetlen energiából hogyan tudok adni másoknak. Zárkózottabb lettem másokkal, szeretem a csendet. Bátrabb lettem, erősebb és igyekvőbb mint valaha. Kíváncsibb vagyok mint bármikor az életben

– fogalmazott Gréta.

Komoly tanfolyamot végzett Horváth Gréta

Gréta nemrég az ausztriai Alpokban járt, ahol nem csak a hóhatárt súrolták, de egy komoly oktatáson is részt vett. A tanfolyam során volt lavinamentés, hó-profil elemzés, és szimuláltak egy lavinát, ahol áldozatot kellett keresni. Emellett egy komoly megmérettetésen is átesett, ugyanis a vészhelyzet imitálásához valakit be is kellett temetni a hóba.

– Lehetőség volt az eltemetésre is, ami valljuk be elég félelmetes még generálva is. A lábad kint van és jelet kell adni, hogy minden oké odabent. Felügyelet alatt történik ez a gyakorlat! Elképesztően nagy súlya volt a hónak, és "odabent" nem kímél a belső démon, rossz gondolat, pánik – számolt be tapasztalatairól Gréta.