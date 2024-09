Az extrém időjárás miatt sorra mondják le a sztárok a koncertjeiket

Egy héttel ezelőtt még az elviselhetetlen hőség tette pokollá az életünket, aztán jött Boris, a ciklon és pár nap alatt késő őszi időjárást "varázsolt" Európában. A nyugat felől érkező ciklon szó szerint megbolondította az időjárást, Ausztriában hatalmas havat szórt a hegyekre, az alacsonyabb területeken pedig olyan esőzéseket és szélviharokat produkál, hogy a hét elején a Duna is kilép a medréből, veszélybe sodorva számos települést, és sok gondot okozva Budapestnek is. Az ősz pedig - legalábbis eddig - a hangulatos fesztiválok időszaka volt, szabadtéri programokkal, nagykoncertekkel. A kulturális eseményeket azonban nincs értelme megtartani szakadó esőben és 10 fok körüli hőmérsékletben, ezért a szervezők és a hazai hírességek most sorban mondják le a bulijaikat.

Majka nyíregyházi koncertje is elmarad (Fotó: Török János)

Vis maior

Az időjárási viszonyok miatt lemondott koncertek az úgynevezett vis maiorra hivatkozva mondhatók le vagy tehetők át másik időpontra. Az ilyen helyzet akkor fordul elő, amikor valami előre nem látható esemény hiúsítja meg a buli megrendezését. Nos, a jelenlegi helyzet nem kérdés, hogy nem volt előrelátható, ezért a szervezők mindenkit arra kérnek, hogy az interneten tájékozódjanak az aktuális előadóművész fellépésével, illetve a koncert átszervezésével kapcsolatban. Ami már biztos, hogy Majka új időpontot keres a nyíregyházi bulijának, Kovács Ákos pedig szeptember 28-án lesz Szentesen a turnéjával. A Kárpátia Vecsésen szombat helyett október negyedikén csap a húrok közé, a Margaret Island pedig már pénteken sem tudott koncertezni Pápán, ők még keresik az új időpontot.