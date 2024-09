Caramel őszintén vallott a házasságáról, ezt mondta feleségéről a Megasztár zsűritagja

Szeptember 22-én, 12 év kihagyás után visszatért a TV2 képernyőjére Magyarország legendás tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult show zsűrijében ezúttal is a magyar zenei élet csillagai foglalnak helyet, akik közül ketten is a Megasztárban mutatkoztak be két évtizeddel ezelőtt. Egyikük Caramel, aki éppen húsz éve, a második évadban próbált szerencsét. Nem csak a műsor nyertese lett, hanem azóta is az ország egyik kedvenc, elismert énekes-dalszerzője.

Caramel szerint nem könnyű a zsűri szerep (Fotó: Németh András Péter)

A Borsnak adott interjút, melyben elárulta, milyen érzés most ott zsűriznie, ahol anno versenyzett. A magánéletéről ritkán beszél, de most kivételt tett. Mesélt élete legfontosabb szerepéről, az apaságról, ugyanis időközben feleségével, Szilvivel két csodálatos gyermekük született.

Caramel a Megasztár zsűriasztalánál foglal helyet idén

Éppen húsz évvel ezelőtt pont azon az oldalon álltál a Megasztárban, ahol most, a hetedik évadnak a versenyzők próbálnak szerencsét. Hogy érzed magad az új szerepben?

– Boldog vagyok és szerencsésnek tartom magam, hogy a Megasztár zsűrijében ülhetek. Összehasonlíthatatlan az érzés, mert most érzem át, milyen súlya van egy-egy döntésnek. Lehet, hogy úgy tűnik, de picit sem könnyű ebben a szerepben lenni. Nagyon sok tehetséggel találkoztunk, fájdalmas egy-egy versenyzőt elengedni.

Vannak nehéz pillanatok, amik minket is megviselnek.

– Sok olyan jelentkező van, aki kevésbé tehetséges, vagy teljes képzavarban van önmagával, de ezzel a részével is meg kell küzdeni, hiszen ez is a műsorhoz tartozik.

A zsűrizésnek vannak csodás pillanatai, mint ahogy árnyoldalai és nehézségei is.

– Pontosan ezek miatt szoktam azt mondani, hogy megéri a kevésbé jó produkciókat is meghallgatni, mert amikor a szemünk előtt születik meg egy előadó, felemelő érzés, életre szóló élmények. Nagyon sok tehetséges ember van, ezek közül szeretnénk megtalálni az igazi gyöngyszemeket.

Az énekes éppen húsz évvel ezelőtt indult el a Megasztárban (Fotó: Mediaworks Archív)

Caramel boldogan vesz részt a Megasztár 2024-es évadában is

Múlt hét vasárnap láthattuk az első válogató adást. Először ültetetek öten a nézők előtt, mégis kiegészítették egymást, összeszokott csapatként működtetek együtt.