Szívszorító emléket idézett fel Rúzsa Magdi: „Amikor az én anyukám kicsit is szomorú volt..."

Képzeld el, nekem most olyan szép pillanatokat szereztél. Mert amikor az én anyukám kicsit is szomorú volt, akkor mindig megtáncoltatott: állhattam az ő lábán, és mindig Elvist hallgattunk. Látom magam előtt, ahogy lenyomja a rádiót, a dal elindul, és az én anyám végre boldog lesz. És én ott vagyok vele, és táncolunk. Nekem ezt most annyira visszahoztad, az illatokat is. Nagyon szépen köszönöm!