"Nehéz volt odafigyelni, hogy mit énekelt" – Stohl Andrást teljesen megbabonázta Tolvai Reni fehérneműs hölgykoszorúja

Tolvai Reni Rihannaként mutatta meg magát a Sztárban Sztár All Stars évadának ötödik adásában, és bizony alaposan megosztotta a zsűrit. Stohl András ugyanis egy az egyben bevallotta: képtelen volt Reni énekét figyelni, annyira elvonták a figyelmét a színpadon megjelenő fehérneműs hölgyek – és bizony kétségtelenül Tolvai Reni dekoltázsa is jobban vonzotta a tekintetet. "Nehéz volt odafigyelni, hogy mit énekelt" – magyarázta Stohl András, később pedig mindezt kiegészítette azzal: "Nem azt a feladatot teljesítettem, ami rám volt bízva." Rami is viccelődött: "Közben megjött a férjem a gyerekért, de gyanús volt, hogy maradni akar!"

Most bizony többen nézték, mintsem hallgatták Tolvai Renit

Ramóna egyébként szóvá tette: azt hitte, Rihannát épp Tolvai Reninek találták ki, ennél biztosabb 40 pontos produkciót elképzelni sem lehet – ehhez képest úgy érezte, valahogy nem volt meg az összhang. A zsűri végül 34 pontra értékelte a produkciót – és ebben már benne volt Stohl 9 pontja is, ami bizony javarészt a Reni mellett feltűnő aligruhás modelleknek szólt.