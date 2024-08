Takács Zsuzskát vérfagyasztó támadás érte: „Egy pillanatra kihagyott a szívverésem is"

Nehéz heteken van túl Takács Zsuzska és Zámbó Krisztián. Szeretett kiskutyájukat nemrég brutális támadás érte. Zsuzsi most elárulta, hogy van azóta a kis pomerániai törpespicc, s hogy mi lett a „támadóval”.

Takács Zsuzska és Zámbó Krisztián nemrég még azon aggódott, hogy megmarad-e a szeretett kutyus (Fotó: Instagram)

„Egy pillanatra kihagyott a szívverésem is”

– A varratszedés óta napról napra jobban van Süni, szépen javul– mesélte most a Borsnak Zsuzsi. – Még gyógyulnia kell a varratoknak, ezért egy ideig speciális gyógyruhát viselt, de úgy látom, már zavarja, kényelmetlen neki, ezért levettem róla. Épp ma reggel láttam, hogy elvakarta az egyik sebet, véres volt a kis bundája, egy pillanatra kihagyott a szívverésem is, amikor megláttam. De tudom, hogy már nem lesz nagy baj, csak kell egy kis idő a teljes gyógyuláshoz – tette hozzá Zámbó Krisztián szerelme, majd elárulta:

– Egyértelmű, hogy lelkileg is megviselte az eset, súlyos traumát szerzett. Rajta kívül négy kiskutyusunk van, tőlük nem fél, de az utcán rendszeresen ölbe kell vennem, ha egy idegen kutya közelít, mert olyankor fél, kapar, ugat.

Elhatároztam, hogy szeptembertől kutyaiskolába íratom, hátha ott tudnak segíteni neki.

Takács Zsuzska: „Nem a mi feladatunk igazságot tenni"

Néhány héttel ezelőtt számolt be a sokkoló esetről Zámbó Krisztián és Zsuzska: balatoni kertjükbe beszökött egy vad kutya, ami nekirontott a kis törpespiccnek, súlyos sérüléseket okozva neki. Zsuzsi most elmondta, mi lett a támadó eb sorsa:

– Arra koncentrálunk, hogy a kutyusunk a jóisten segítségével megmaradt. Nem fektetünk több energiát abba, hogy kiderítsük, kié a kutya, aki megszökött. A helyi Facebook-csoportba kiírtam a történteket, és többen is odakommentelték, hogy látták a nagytestű kutyát, másokhoz is beszökött, és cicákra, sőt emberekre is támadott. A gazdája természetesen nem jelentkezett önként. Elszomorít, hogy lehet ilyen felelőtlen egy állattartó, de most úgy érezzük, nem a mi feladatunk igazságot tenni.