Az Ázsia Expressz kieső párosa gondolkozott a verseny feladásán

Rendkívül szoros verseny után végül Dietz Guszti és Laky Zsuzsi estek ki az Ázsia Expressz legújabb adásában.

Az Ázsia Expressz kiesői Dietz Guszti és Laky Zsuzsi (Fotó: Irtó András)

Dietz Gusztiék így vagy úgy, de hazamentek volna

Nem volt nagy meglepetés, hogy az MMA harcos és felesége volt kénytelen elhagyni a műsort. Dietz Gusztáv már kiesésük előtt is a játék feladását fontolgatta, sérülése ugyanis megnehezítette számára a versenyt. Gusztin régóta látszott, hogy már szeretett volna hazamenni, ez a kívánsága pedig most teljesült is. A harcos még felesége elmondása szerint is önmagával küzdött a legtöbbet az Ázsia Expressz 5. évadában.

Guszti abszolút a határait feszegette

— mondta Laky Zsuzsi búcsúzkodás közben, majd hozzátette:

— Én jobban tudok alkalmazkodni. Neki ez nehezebb volt.

Az Ázsia Expressz 2024-es évadának házaspárja is meglepődött, mennyit veszekedtek (Fotó: TV2)

A társaság fog nekik hiányozni

A szépségkirálynő Ördög Nóri kérdésére azt is elmesélte, hogy nagyon színes élményként élték meg a versenyt. Laky Zsuzsiban bár kavarogtak az érzések, elárulta, minek örült legjobban, és mi fog leginkább hiányozni számukra:

Örülök, hogy a közepéig sikerült eljutnunk, és nem elsőnek estünk ki a versenyből. Sok mindent megtapasztaltunk, rengeteg helyen jártunk. Nyilván jó lett volna még a Fülöp-szigetekből megtapasztalni a továbbiakat. A csapat hiányozni fog. Bármilyen konfliktus volt, azt gondolom, egy erős, jó csapat jött össze.

Az Ázsia Expressz olyan oldalukat is megmutatta, amiről ők se tudtak

A házaspár nevetve mesélte, hogy számukra is meglepő volt, mennyit veszekedtek az adás során. Elmondásuk szerint összesen nem veszekedtek ennyit életükben, mint a műsorban. Ennek ellenére, vagy épp ezért viszont rengeteget tanultak egymásról.

Egy másik ember megy innen haza

— mesélte Guszti, majd hozzátette:

— Ennek a kevésnek, ami nekünk van, sokkal jobban fogok örülni. Sokat tanultam ebből én is, magamról is, Zsuzsiról is. Majd hazamegyek és földolgozom, végiggondolom.