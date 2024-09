Laky Zsuzsi és Dietz Guszti tiszta vizet öntött a pohárba: ez van a most a házasságukkal

Laky Zsuzsi és férje, Dietz Guszti már hosszú évek óta élnek boldogságban és szeretetben, ám az Ázsia Expresszben való szereplésük után sokan úgy gondolják, hogy ez csak a látszat. Szinte azonnal be is indultak a találgatások, hogy nagyon úgy tűnik, válságba került a sztárpár házassága. A szépségkirálynő most úgy döntött, nem tűri tovább az álhíreket és az Instagram-oldalán elmondja az igazságot a kapcsolatukról.

Laky Zsuzsi kitálalt a házasságáról, elárulta, hogy állnak most Dietz Gusztávval (Fotó: Bors)

Zsuzsi és Guszti élő adásban jelentkeztek be a feleség hivatalos oldalán és közösen tették rendbe a dolgokat, miután egy magazin csütörtök címlapon hozta, megromlott a kapcsolatuk.

Már másodszor kerültünk így címlapra, mindkétszer azzal, hogy válságba került a kapcsolatunk. A nagyobbik lányomnak egy olyan mondata alapján sikerült erre a következtetésre jutni, hogy egy műsorban azt mondta, hogy anya és apa nem alszanak együtt

– mesélte a színész.

Emiatt szerettem volna mindenképpen bejelentkezni élőben, mert bár tudom, hogy ez az ismertség velejárója, de nekem kimondottan rosszul esik, hogy ilyesmiket terjesztenek, hogy válságban van a házasságunk, mert ez egyáltalán nem igaz

– árulta el a feleség.

A házaspárról már többször is röppentek fel olyan álhírek, amik szerint a válás szélén állnak (Fotó: TV2)

Laky Zsuzsi a veszekedéseket is vállalja

Természetesen, ahogy a legtöbb családban, náluk is előfordulnak konfliktusok. Persze ezek egy olyan különleges élethelyzetben, mint amivel az Ázsia Expresszben szembesültek, igencsak meg is szaporodnak, ennek ellenére ezeket mindig sikerül megoldaniuk egymás között.

16 év után szerintem mindenhol van olyan, hogy elhangzik egy hangos szó vagy van egy veszekedés. Olaszosak vagyunk, ezt vállalom, mindig kimondjuk, amit gondolunk, illetve az Ázsia Expresszben egyébként is egy extrém helyzetnek voltunk kitéve. Ennek ellenére nem értek azzal egyet, ahogy Guszti ott viselkedett és igenis vannak indulatkezelési problémái, amiken dolgozik és kell is még neki, de semmiképpen sem gondolom, hogy megérdemelnénk azt, amit emiatt kapunk

– vallotta be Zsuzsi.

És akár hiszitek, akár nem, ebben a műsorban is voltak jó pillanataink, csak ezeket nem mutatták meg az adásokban, csak azokat, amikor felemeltem a hangom, mert rosszul kezeltem egy-egy helyzetet. De ezeket nekem Zsuzsival kell megbeszélnem, ami szerintem sikerült is, és szeretném én is megerősíteni, hogy köszönjük szépen, de semmi problémánk nincs egymással vagy a kapcsolatunkkal

– tette még hozzá a férj.