"Önkéntes segítők jelentkezését várjuk" – Szörnyű, mi maradt a magyar zenész mulatójából

A dunai árvíz nem kímélte Nyári Kálmán mulatóját sem. Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, a zenész híres vendéglátóhelye is víz alá került, hiszen közvetlenül a pesti rakparton, vagyis ártéren áll. Bár gondosan felkészültek a Duna áradására, sajnos másfél méterig elmosta őket a víz, ez pedig jelentős anyagi kárral járt. Már csak azért is, mert a biztosító nem fizet, hiszen ártéren lévő épületet nem lehet vízkárra biztosítani. Kálmánék helyzete tehát egyelőre kilátástalan, fogalmuk sincs, hogy mikor nyithatnak újra, most minden segítségre szükségük van.

Fotó: Purger Tamás / MTI

Elmosta az árvíz Nyári Kálmán mulatóját

Az árvíz mindent elmosott Nyári Kálmán mulatójában

A zenész elárulta, hogy jelenleg úgy látja, decembernél előbb nem tudnak kinyitni. Persze, nagyon szeretné minél előbb fogadni a vendégeit, de az épületre most még komoly munkálatok várnak.

— Hogy mennyi pénz úszik most el a Dunán, azt nagyon nehéz lenne megmondani, de magam léptékében nézve biztosan felbecsülhetetlen. A helyzet az, hogy a biztosító sem fizet, hiszen ártéren áll a mulató, így vízkárra eleve nem is lehetett biztosítani. Arról nem is beszélve, hogy alig három hónappal ezelőtt teljes felújítást végeztünk a helyen, amit most kezdhetünk előröl. Szerény becslések szerint, talán decemberben nyithatunk majd újra, ha nem jön közbe semmi és minden klappolni fog, de erre most nem fogadnék — fogalmazott korábban a Borsnak Kálmán, aki most megmutatta, hogy néz ki az árvíz után a gyönyörű mulatozója. Hát talán mondanunk sem kell, mennyire szomorú a látvány, főleg azok után, hogy alig három hónapja újították fel a helyet.

Fotó: Facebook

Szomorú látványt nyújt Nyári Kálmán mulatója

Önkénteseket várnak

A zenész az interneten próbál segítséget kérni, hiszen hatalmas munka lesz rendbe rakni a mulatót. Elsősorban önkéntesekre lenne szüksége, hogy mielőbb - akár még december előtt -, újranyithassa a bárt. Bár jelenleg erre kevés esélyt lát, az összefogás szerinte segíthet.

Önkéntes segítők jelentkezését várjuk nagyon, hogy minél előbb újra tudjunk nyitni

– fogalmazott az énekes.