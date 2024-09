Felmérhetetlen kár! Elmosta az árvíz a zenész mulatóját

Az Európa szerte ismert magyar jazz-zongorista, énekes hosszú évek óta üzemelteti a nevével fémjelzett Duna-parti mulatóját, ami az igényes élőzene egyik jól ismert fellegvárává nőtte ki magát. Nyári Kálmán most nagy bajban van, hiszen a dunai árvíz elmosta a mulatót, ahová jelenleg csak kenuval tudnak bemenni. A Bors elérte az élő legendát, aki hangjában lemondással beszélt a kialakult helyzetről, ami felbecsülhetetlen károkat okozott a szórakozóhelyen.

Nyári Kálmán mulatójában óriási kárt okoz az árvíz (Fotó: Purger Tamás/MTI)

„Másfél méter magasan áll a víz...”

– Már nincs arra módunk, hogy bejussunk a mulatóba, mert a Duna már másfél méter magasan elöntötte. Persze ahogy lehetett felkészültünk, hiszen nem váratlanul jött az árvíz.

Ami menthető volt, azt mentettük, de ezt nem nevezhetjük sikernek.

A fiam tegnap is ott volt, de már csak azt tudta konstatálni, hogy már másfél méteren áll a víz a mulatóban – mesélte szomorúan Nyári Kálmán, aki egyelőre meg sem próbálja számszerűsíteni az anyagi kárt, amit a Duna áradása okozott. Ráadásul kártérítésre nem is számíthat.

A Nyári Kálmán Mulató már a felújítás előtt is igen impozáns volt (Fotó: Facebook)

Decemberben nyithat ki újra a Nyári Kálmán Mulató

– Hogy mennyi pénz úszik most el a Dunán, azt nagyon nehéz lenne most megmondani, de magam léptékében nézve biztosan felbecsülhetetlen. A helyzet az, hogy a biztosító sem fizet, hiszen ártéren áll a mulató, így vízkárra eleve nem is lehetett biztosítani. Arról nem is beszélve, hogy alig három hónappal ezelőtt teljes felújítást végeztünk a helyen, amit most kezdhetünk előröl. Szerény becslések szerint, talán decemberben nyithatunk majd újra, ha nem jön közbe semmi és minden klappolni fog, de erre most nem fogadnék – mondta keserűen felnevetve a népszerű művész.

Nyári Kálmán fia, Zsolt egy videóban mutatta meg, hogyan mosta el az árvíz a mulatót: