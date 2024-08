Özönlenek a gratulációk Weisz Fanni oldalán: a babáról van szó

Ahogyan azt a Bors már megírta, Weisz Fannit eljegyezte szerelme, sőt kisbabát is várnak. Fanni kislány kora óta azt tervezgeti, hogy egyszer édesanya lesz, és nagyon várja, hogy végre a karjaiban tarthassa a kicsikéjét. Weisz Fanninak csodálatos rajongói tábora van, és mindenben nagyon támogatják. Éppen ezért vele örül az egész ország, és mindenki nagyon boldogan éli meg a terhességét. Most pedig nagyszerű híreket jelentett be Fanni. A 20. hétben jár, és elkezdett mozgolódni a pici.

Jaj, mozog a kisangyalkám. Annyira jó érzés

- írja.

Ezzel kapcsolatban sorra érkeztek a gratulációk, és elkezdtek számolgatni, hogy mikor születik majd meg a baba.

